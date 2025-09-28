元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、米大リーグでドジャースが２５日（同２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝が決定したことを報じた。

スタジオではドジャースの大谷翔平投手が２本差で追うシュワバー（フィリーズ）と２本差の本塁打王争いの行方を報じた。

共に残り２試合だが大谷は２７日（日本時間２８日午前１０時４０分開始予定）の敵地・マリナーズ戦のスタメンを外れた。大谷がスタメンを外れるのは、８月２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦以来３３試合ぶり。

シュワバーとの争いについて聞かれた落合氏「なんか欠場しているらしいですね？」と触れ「だから個人の成績よりもワールドシリーズに優勝することを考えての…本人の決断なのか球団のわかりませんけど、気持ちはそっちのシリーズに向かっていることなんじゃないですか」と解説した。

さらに「あとは本人の体調でしょうね。ここまでほぼ出ずっぱりでにきている。そのままシリーズに入っていったら疲れが残って、いい成績を収められないんじゃないのかな？ここで一休みした方がいいのかな？という決断なのかもわからないです」と指摘した。また「本人、２年連続５０本打ったから、まぁいいやっていう感じなのかも」とも予想していた。