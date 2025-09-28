ÆüËÜ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡¤ÁÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼U¡½20WÇÕ¤¬³«Ëë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU¡½20¡Ê20ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Á¥êÂç²ñ¤Ï27Æü¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤·¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ë2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£Á°È¾29Ê¬¤Ë»Ô¸¶¡ÊÂçµÜ¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤ËÀÐ°æ¡Ê¾ÅÆî¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡AÁÈ¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Á¥ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£BÁÈ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬´Ú¹ñ¤ò2¡½1¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò3¡½2¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï24¥Á¡¼¥à¤¬6ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁè¤¤¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È¡¢3°Ì¤Î¤¦¤ÁÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤ÏÍè·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë