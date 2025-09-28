お久しぶりです！エクアです。今秋G1も日曜のスポニチに予想が掲載されます。X（＠equa＿vtuber）でG1出走馬の全頭評価もしていますので、そちらもご覧ください。

◎ルガル。

ポイントは「リプロデューシビリティー」＝再現性です。ルガルは昨年1着。下馬評が高いママコチャ（昨年4着）、ナムラクレア（3着）、サトノレーヴ（7着）、トウシンマカオ（2着）に先着。この4頭は今年6歳。大幅な力量の上昇は考えづらく、つまりルガルが昨年の出来を再現できれば大丈夫という算段。

【臨戦】

昨年＝前走高松宮記念10着、骨折休養後の半年ぶり

今年＝前走香港遠征5着、休養後の5カ月ぶり

【調教】昨年も今年も坂路での仕上げ（時計は4F〜3F〜ラスト1F）

・昨年1週前

50秒9〜36秒7〜11秒7

・今年1週前

51秒0〜36秒7〜11秒9

・昨年最終追い

53秒1〜38秒1〜11秒8

・今年最終追い

55秒2〜38秒8〜11秒6

【枠順】

昨年（13） 今年（15）

昨年勝ち馬の陣営が昨年の臨戦過程を重視しないわけがなく、放牧後の仕上げをトレースするのは当然。調教は二度見するくらい昨年同様の手順です。枠順は2つ外になったものの、大外にハナ意欲旺盛なウインカーネリアンなら、位置を取る上での並びは悪くありません。同じ条件と手順で同じ結果が出るのが「リプロデューシビリティー」。パカラッチェ！！（Vチューバー）

◎（15）ルガル

○（13）ジューンブレア

▲（7）サトノレーヴ

☆（1）ピューロマジック

△（4）ママコチャ

△（6）ナムラクレア

△（10）ラッキースワイネス

△（12）ヤマニンアルリフラ