【スプリンターズS】Vチューバー・エクア ルガル昨年の走りを再現すれば連覇問題なし
お久しぶりです！エクアです。今秋G1も日曜のスポニチに予想が掲載されます。X（＠equa＿vtuber）でG1出走馬の全頭評価もしていますので、そちらもご覧ください。
◎ルガル。
ポイントは「リプロデューシビリティー」＝再現性です。ルガルは昨年1着。下馬評が高いママコチャ（昨年4着）、ナムラクレア（3着）、サトノレーヴ（7着）、トウシンマカオ（2着）に先着。この4頭は今年6歳。大幅な力量の上昇は考えづらく、つまりルガルが昨年の出来を再現できれば大丈夫という算段。
【臨戦】
昨年＝前走高松宮記念10着、骨折休養後の半年ぶり
今年＝前走香港遠征5着、休養後の5カ月ぶり
【調教】昨年も今年も坂路での仕上げ（時計は4F〜3F〜ラスト1F）
・昨年1週前
50秒9〜36秒7〜11秒7
・今年1週前
51秒0〜36秒7〜11秒9
・昨年最終追い
53秒1〜38秒1〜11秒8
・今年最終追い
55秒2〜38秒8〜11秒6
【枠順】
昨年（13） 今年（15）
昨年勝ち馬の陣営が昨年の臨戦過程を重視しないわけがなく、放牧後の仕上げをトレースするのは当然。調教は二度見するくらい昨年同様の手順です。枠順は2つ外になったものの、大外にハナ意欲旺盛なウインカーネリアンなら、位置を取る上での並びは悪くありません。同じ条件と手順で同じ結果が出るのが「リプロデューシビリティー」。パカラッチェ！！（Vチューバー）
◎（15）ルガル
○（13）ジューンブレア
▲（7）サトノレーヴ
☆（1）ピューロマジック
△（4）ママコチャ
△（6）ナムラクレア
△（10）ラッキースワイネス
△（12）ヤマニンアルリフラ