BLACKPINK・ロゼ、透け透けシースルーでも優雅な着こなしにファン熱狂

ガールズグループBLACKPINKのロゼが、ニューヨークで披露した魅惑的なシースルードレス姿で世界中のファンの視線を奪った。

ロゼは9月27日（韓国時間）、自身のインスタグラムに「@fallontonight @jimmyfallon」というコメントと共に複数の写真を掲載。公開された写真には、アメリカ人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』の楽屋やバックステージで、純白のシースルードレスをまといポーズを取るロゼの姿が写っていた。

(写真=ロゼInstagram)

透け感のあるワンピースにボリューム感のあるパフスリーブと華やかなビーズ装飾が加わり、妖艶な雰囲気を演出。さらにブラックのストッキングとハイヒールを合わせ、ロゼならではの洗練されたカリスマ性を完成させた。

楽屋でリラックスして座る姿から、舞台裏でジミー・ファロンと抱擁するシーン、そして長いドレスの裾を軽く持ち上げて廊下を歩く姿に至るまで、世界的スターとしてのオーラが漂っていた。

(写真=ロゼInstagram)

また、この日の投稿にはアジアのポップスターであるジェイ・チョウも「僕の曲を歌ってくれてありがとう！」と直接コメントを寄せ、注目を集めた。ロゼが番組でジェイ・チョウの楽曲をカバーしたと解釈され、世界中の音楽ファンから熱い反応が寄せられた。

ロゼは今回の放送を通じて特有の感性とライブの実力をあらためて披露し、世界のファンに忘れられないステージを届けた。

(写真=ロゼInstagram)

一方、ロゼが所属するTHE BLACK LABELは、9月18日にロゼとブルーノ・マーズのデュエット曲『APT.』のミュージックビデオがYouTube再生数20億回を突破したと発表。これは昨年10月18日に先行公開されてから約335日での記録で、K-POP最短更新となった。

さらにロゼはBLACKPINKの『DDU-DU DDU-DU』、『Kill This Love』に続き、20億回再生を突破したミュージックビデオを新たに保有。グループとソロの両方で20億回再生のMVを持つK-POPアーティストは、ロゼが初めてで唯一だ

（記事提供=OSEN）