¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´í¸±¤Ê¸í²ò¡Ä¸ºÎÌÃæ¤Ï¡Ö¿åÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¡×¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³ÂÎ½Å¤¬¸º¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸º¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢¾Ç¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÈîËþ¡¦»éËÃ´Î¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÅ¯»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¿©»ö½Ñ¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢42ºÐ½÷À¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¡¢¸í²ò¤¬Â¿¤¤¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¿åÊ¬¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¢£ÃæÀî¡¡Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë
Ãæ³Ø2Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ò¤â¤ÄÊì¡£ÈîËþ²ò¾Ã¤È»éËÃ´Î¡¦ÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ3¥õ·î¤Ç5ÔÁé¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÃå¼Â¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡©
ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ê¤é¤º¤â´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ë¡ª
¡ÖÃæÀî¤µ¤ó¡¢¤ª²Û»Ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¾¦ÉÊÄÄÎó¡Ê¤Á¤ó¤ì¤Ä¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¼¡©¡¡¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÃëµÙ·Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¼¡×
¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÊÅ¹Ä¹¤ÎÌÀ¤ë¤¤À¼¤¬¶Á¡Ê¤Ò¤Ó¡Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¤Ã¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤Þ¤º¤ÏÂÌ²Û»Ò¡Ê¤À¤¬¤·¡Ë¥¾¡¼¥ó¤«¤é¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ãª¡Ê¤¿¤Ê¡Ë¤Î²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Á°²ó¤Î¼õ¿Ç»þ¤ÎOÀèÀ¸¢¨¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤â¿©ÉÊ¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¡×¤Ï¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¿©ÉÊ¤ÎÀ®Ê¬É½¼¨Íó¤Ë°µ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨OÀèÀ¸¡§Í³Èþ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤¦¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤ÇÍ³Èþ¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÄãÅü¼Á¤Î¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Çä¤ì¶Ú¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤È¤«Èþ¤ä·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤«¿´¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ë¥ï¡¼¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤¢¡¼¡¢¤³¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤ª¤Ã¤È¡¢´í¤Ê¤¤¡£´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤òÁý»º¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Èµ¢¤ê¤Ë¤ÏÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÐÌ³¤ÎµÙ·ÆÃæ¤â´Å¤¤¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤Î¤Ë¤À¡£ÂÎ½Å¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄ¹¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¿åÊ¬¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£³Î¤«¤Ë¶õÊ¢´¶¤Ï¸º¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¡©¡¡¤³¤ÎÇß±«¶õ¡Ê¤Ä¤æ¤¾¤é¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¿ÇÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ö¿åÊ¬¹µ¤¨¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì
¡ÖÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ä´»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀèÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÀèÀ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂÎ½Å¡¢1.5Ô¤·¤«¸º¤é¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¿©»öµÏ¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¿©¤ÎÎÌ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤Î¿©»öÊýË¡¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ÏAST27¡¢ALT50¡¢¦Ã-GTP18¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡×
¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¾å¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢´ÎÂ¡¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÁªÂò»è¤Ï1¤Ä¤À¤±¡£¸µµ¤¤Ê´ÎÂ¡¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤À¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÀèÀ¸¤ËÏÃ¤½¤¦¡£
¡ÖÂÎ½Å¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤¯¤Þ¤ÇÅòÁ¥¤Ë¿»¡Ê¤Ä¡Ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿åÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤à¤¯¤ó¤ÇÂÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢»éËÃ¤ÏÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´ÎÂ¡¤Ø¤Î·ìÎ®¤ÎÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ºÎÌÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿å¤ä¤ªÃã¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê°û¤à¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¿©»ö¤ÎÁ°¸å30Ê¬¤Î´Ö¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´ù¤«¥¤¥¹¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÎ¾¼ê¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¦¤È°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£10²ó2¥»¥Ã¥È¤ò1Æü1²ó¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¡Ê¤¤¿¡Ë¤¨¤ë¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤è¤Ã¤Ý¤É¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
¸ºÎÌÃæ¤Ï¿å¤òÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤á¤Ë¡ª¡¡¸º¤é¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤«¤é¿åÊ¬¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç»éËÃ¤ÏÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
Èø·Á¡¡Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å