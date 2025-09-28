マリークワント新フレグランス♡カプリシャス2種で香りのレイヤリング

マリークワントから、数量限定フレグランス『CAPRICIOUS（カプリシャス）』が2025年10月1日（水）より発売♡ 恋を呼ぶ甘い香り「LOVE KNOT」と、幸せを呼ぶフレッシュな「AWESOME DAY」の2種類で、気分や時間帯に合わせた使い分けやレイヤリングも楽しめます。28mL、税込8,800円でオンラインショップや全国店舗にて購入可能です♪

恋を呼ぶ♡LOVE KNOTの甘い香り

LOVE KNOTはピーチを基調としたフルーティフローラル系。

トップにベルガモットやブラックカラント、ミドルにはジャスミンやベリー、ラストにはアンバーやムスクが優しく包み込み、可憐で愛らしい印象を与えます♡

みずみずしい甘さで恋のムードを高めたい日におすすめです。

ミッフィー誕生70周年♡数量限定デザインのアイマスクで癒しの時間を

爽やか＆フレッシュ♡AWESOME DAYの香り

AWESOME DAYはグレープフルーツを基調としたシトラスアロマティック系。

トップはグレープフルーツ・ライム・オレンジ、ミドルにはラベンダーやネロリ、ラストはパチョリとムスクで全体を包み込み、幸福感あふれるフレッシュな香りを楽しめます。

朝やリフレッシュしたい時間にぴったりです♪

香りを重ねて楽しむレイヤリング

LOVE KNOTとAWESOME DAYを重ねることで、フルーティアロマティック調の優しい甘さの香りが完成。おすすめは、まずAWESOME DAYをつけ、その後LOVE KNOTを重ねる方法。

20cm程肌から離してスプレーするだけで、時間や気分に合わせた香りの変化を楽しめます。

数量限定♡マリークワントのカプリシャスでポジティブな毎日



2025年10月1日（水）発売のマリークワント『CAPRICIOUS』は、恋を呼ぶLOVE KNOTと幸せを呼ぶAWESOME DAYの2種類♡ 28mL、税込8,800円。

気分や時間帯に合わせた使い分けやレイヤリングも楽しめ、ポジティブな気持ちを呼ぶフレグランスとして日常に彩りを添えます。オンラインショップや全国店舗で予約・購入可能です♪