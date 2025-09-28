°æ¾åÏÂ¹á¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡Ö¤â¤¦¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡×¶á±Æ¤È¤È¤â¤Ë¿´¶
¡¡½÷Í¥¤Î°æ¾åÏÂ¹á¡Ê45¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÄË¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¡×¤È¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ö¥½¥ì¥À¥á!¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ï¼±¤ÏÈó¾ï¼±!?¡Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼£¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤ì¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÈÓÄÍ·ò»á¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ö¹ÓÀî¥¢¥ó¥À¡¼¡¡¥¶¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡THE¡¡MOVIE¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈÓÄÍ»á¤È2012Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯7·î11Æü¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£