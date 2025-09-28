º´¡¹ÌÚÏ¯´õ ºÇÂ®161¥¥í¡ªÉüµ¢¸å2»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ ¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤ÏÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¤«
¸½ÃÏ26Æü¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¥·ー¥º¥óºÇ½ª¥«ー¥É¤È¤Ê¤ë3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ÍâÆü¡¢¥Áー¥à¤Ï¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë"¾Ã²½»î¹ç¥âー¥É"¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ºÇÂ®100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤È±Ô¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤ï¤º¤«12µå¤Ç2Ã¥»°¿¶¡£
¥¢¥í¥¶¥ìー¥Ê¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¥íー¥êー¤ò3µåÏ¢Â³¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
Éüµ¢¸å2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ·×2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ¼ºÅÀ¡£ËÉ¸æÎ¨¤ò4.46¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ê¥êー¥Õ¿Ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥Ù¥·¥¢¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤é¤¬ËÜÄ´»Ò¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¡¢150¥¥í¸åÈ¾¤«¤é160¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤È¤·¤¿Åêµå¤Ï¡¢½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Îº´¡¹ÌÚ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÃ»´ü·èÀïÆÃÍ¤Î·ÑÅêºö¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥êー¥Õ¿Ø¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¸½¾õ¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º°Ê¹ß¤Ç¥ー¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï"¾¡¤Ä¤¿¤á¤À¤±"¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òµß¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
