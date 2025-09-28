◇インターリーグ ドジャースーマリナーズ（2025年9月27日 シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が、27日（日本時間28日）のマリナーズ戦は先発から外れ、ベンチスタートとなったことが発表された。トミー・エドマン（30）が「1番・DH」で先発する。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は大谷が欠場することを明かした。28日（同29日）の同戦は出場する。

ロバーツ監督は「今夜は出場しない。彼は“監督が決めたことだ”と言っていた。私が“それだと決断に役立たないよ”と言ったら、彼も納得した（笑い）トミー（エドマン）に打席を与えることが必要だったし、守備にも就けないのでちょうど良かった。彼はチームメートのためなら打席を譲る」と大谷とのやりとりを明かした。

大谷はナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに2本差の2位。本塁打王争いへの影響を問われると「それは気にしていない。MVPになるんだから。明日は出場する」と説明した。

休養を与えた理由についても「みんな休みを取ってきたが、今日は彼の番だと思った。本人とも話して、休むことに納得してくれた。明日また戻ってくる」と説明した。今季の欠場は、長女の誕生に立ち会うため「父親リスト」に入った4月18、19日の2試合と、右太腿に打球が直撃した翌日の8月21日の3試合のみだった。

大谷はこの日の試合前にブルペン入りし、スライダー、カーブも交えて33球の投球練習。途中で右手を痛めて欠場が続いている正捕手スミスが打席に立って目慣らしする場面もあった。敵地ながら投球を見ようと約200人のファンがブルペンが見える座席に殺到する場面もあった。大谷は練習後、一部のファンにサインするファンサービスも行った。

ワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦先発が予想される大谷は、通常試合前のブルペン入りは2日前だが、翌28日（同29日）はデーゲームということもあり、3日前のこの日にブルペン投球を行った可能性もある。右肘手術明けのリハビリ中だった昨季ポストシーズンは野手としての出場のみだっただけに、大谷のポストシーズン初登板がチームの命運を握るWCS初戦となるかに注目が集まる。指揮官はWCSの初戦先発については「まだです。最良の選択肢に近い状態で調整しておきます」と話すにとどめた。