º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡¢º£´ü¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÅì·³ÂåÉ½¸¢³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡ªÃíÌÜ´ý»ÎÀª¤¾¤í¤¤¤ÎÅìµþB¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂÐ¶É³«»Ï¡¿¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Í½Áª
¡¡¡ÖSUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡×¤Ï9·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¸áÁ°9»þ20Ê¬¤«¤éÅìµþÍ½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÃíÌÜ¤ÎÅìµþB¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡SUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤Ï2021Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿´ýÀï¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿3¿Í¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¼Ô3¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Åì·³¡¦À¾·³³Æ6Ì¾¤Î´ý»Î¤¬·è¾¡Àï¤òÀï¤¦½à¸ø¼°Àï¤À¡£
¡¡º£´ü¤ÎÅìÆüËÜÃÏ¶è¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÁª½Ð¤ÇÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¡¢°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¤·¤ÆÄº¤ÂçÊÑÍÆñ¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÀ¾·³¤Ë¤º¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÎÅìµþÍ½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢34¿Í¤¬»²²Ã¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ËÅì·³¤òÎ¨¤¤¤¿º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¡¢²áµî¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿»°±º¹°¹Ô¶åÃÊ¡Ê51¡Ë¡¢Ìî·î¹Àµ®È¬ÃÊ¡Ê52¡Ë¡¢¹â¶¶Í¤ÆóÏº»ÍÃÊ¡Ê26¡Ë¤é·Ð¸³¼Ô¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£´ü¤Î´ýÀ»Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿¿ùËÜÏÂÍÛÏ»ÃÊ¡Ê34¡Ë¡¢ËÜ´ýÀï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëµÈÃÓÎ´¿¿»ÍÃÊ¡Ê20¡Ë¤â»²Àï¡£¼«ÎÏ¤ÇÅì·³Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£Ä¶Áá»Ø¤·Àï¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡SUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÁª½Ð¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢Í½Áª¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢·è¾¡Àï¡ÊÅìÀ¾³Æ6¿Í¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÈÃÄÂÎÀï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¶É¤ÏÁ´¤Æ»ý¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¡¢½é¼ê¤«¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àè¼ê¡¦¸å¼ê¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë