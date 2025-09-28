東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第19回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第19回は男子やり投げで8位入賞したニーラジ・チョプラ（インド）。東京五輪ではインド史上初となる陸上での金メダルを獲得し、英雄となった。ただ、子どもの頃は指導者不在の中で練習。環境よりも大切なマインドを教えてくれた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂、戸田 湧大）

英雄に熱い視線が注がれた。17日の男子やり投げ予選。戦いの口火を切ったチョプラは、1投目から予選通過ライン（84メートル50）を越えるビッグスローを披露。5万人が詰めかけた会場をどよめかせた。翌日の決勝は記録を伸ばせず、84メートル03の8位に終わったものの、五輪金メダリストの存在感を残した。

試合を終えたチョプラはTHE ANSWERの単独取材で、小さな村で育った自身の歩みを語ってくれた。

1997年生まれの27歳。インドの首都ニューデリーから100キロ以上離れたハリヤナ州パーニーパット。後にオリンピックチャンピオンとなる少年は、ここで生まれ育った。やり投げを始めたきっかけは、減量と地元の先輩の影響。「僕も『よし、やり投げをやってみよう』と決心したんだ。ただの思いつきではなかった」。決意を固めた14年前を振り返る。

インドといえばクリケットやフィールドホッケーが人気。チョプラの地元もスポーツが盛んだったが、やり投げはメジャーではなかった。競技を始めた当初は指導者不在。「コーチなしで先輩たちと一緒に練習していたね」。活用したのはYouTube動画だった。「コーチがいなくても、YouTubeの動画を見ればいい。良い動画も見つかるはずだ」。画面の中から多くを学んだ。

恵まれない環境で成長「何よりも努力と忍耐が大切だ」

アスリートにとって指導者の存在は重要な要素の一つ。でも、それは全てじゃない。「大切なのは良い仲間の言うことを聞いて、若い頃は無理しないこと。遠くに投げたり、良いパフォーマンスをしたりする時間はまだまだあるよ」。競技を始めて4年が経った頃、豪州のコーチに指導を受けるようになり、実力を伸ばした。

21年の東京五輪では金メダルを獲得。陸上においてインド史上初の快挙を成し遂げ、一躍スターとなった。23年の世界陸上ブダペスト大会でも優勝。世界大会でのメダルは4つを数え、世界から注目を浴びる存在となった。

スポーツをする上で最も重要なことは何か。指導者、トレーニング施設、使用する用具……もちろんこれらの要素は大切。ただ、恵まれない環境の中で競技を始め、トップまで上り詰めた五輪王者だからこそ伝えられることがある。

「僕はとても小さな村の、とても質素な家庭で育った。僕がそういうところから来たんだから、一生懸命に練習して、自分を信じれば、国のために戦えて、メダルを獲得できるということだ。自分を信じて、健康を維持して、良い食事を摂り、しっかり休んで、コーチを信じること。そして何よりも努力と忍耐が大切だ」

可能性は無限大。手にした金メダルがそれを証明している。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）