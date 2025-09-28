ダイソーのコレ騙されたと思って使ってみて！お風呂場だけじゃもったいない！ぷち収納グッズ

吸盤タイプの収納グッズ。マグネットが使えない場所だったり、粘着テープの跡が気になる時に大活躍しますよね。しかし、お風呂場で使うタイプの収納グッズが多い印象で、洗面所などでも吸盤アイテムを使いたいと思っていた筆者…この度ダイソーでいいものを発見しましたよ！早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：歯ブラシキャッチ（吸盤、3個）

価格：￥110（税込）

内容量：3個入

耐荷重量：100g

販売ショップ：ダイソー

吸盤タイプの収納グッズが洗面所で使える！

吸盤タイプの収納グッズといえば、お風呂場で使うイメージが強いですよね。粘着テープの跡が残らないうえ、マグネットが使えない場所でも活躍するので何かと重宝します。

しかし、そんな吸盤タイプの収納グッズを使いたいところは、お風呂場だけにとどまりません。特に歯ブラシにこだわりがある筆者は、洗面所でも使えるぷち収納グッズを探していましたが…この度ダイソーでいいものを見つけました！

今回GETしてきたのは、その名も『歯ブラシキャッチ（吸盤、3個）』。吸盤を使って歯ブラシを浮かせて収納できる優れものです。お値段は3個入りで￥110（税込）でした。

早速設置していきましょう。

欲しいところに取り付けられる！ダイソーの『歯ブラシキャッチ（吸盤、3個）』

洗面所に取り付けてみました。しっかり歯ブラシの柄をキャッチしてコンパクトに収納できます。絶妙なスペースを有効活用でき、欲しいところに歯ブラシを固定できるので、歯磨きが快適になります。

一般的な歯ブラシだけでなく、ワンタフトブラシも収納できました。柄が細いブラシでも、ヘッド部分が引っかかれば固定できるようです。

吸盤なので、正直なところたまに落ちてくることもあります。時々吸盤の中心部分を押して空気を抜いたり、吸盤補助剤などを併用するといいかもしれません。

とはいえ、マグネットや粘着タイプのフックなどを使いたくない場所にはうってつけのアイテムなので、売り場で見つけたら即カゴIN推奨です♪

今回はダイソーの『歯ブラシキャッチ（吸盤、3個）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。