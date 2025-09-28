その発想はなかったわ…【セリア】のアイディアに脱帽！取り出しが劇的に楽になる便利グッズ
商品情報
商品名：ピックアップブックマーク
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：60×26×1mm
内容量：3個入
販売ショップ：セリア
本棚ぎゅうぎゅうで取り出せない…を解決！セリアの『ピックアップブックマーク』
本をきれいに並べたいけれど、本棚にびっちり詰めると取り出しにくい…。
そんな小さな悩みを、セリアの文具売り場で見つけた『ピックアップブックマーク』が解決してくれました！
樹脂製の薄いプレート状のしおりで、先端にはリング付き。
本に挟んでリング部分を背表紙側に出しておくと、次に取り出すときはそのリングに指を引っ掛けるだけでスッと引き出せる、というわけ。
本を傷めない薄さとシンプルデザインが◎
本を隙間なく並べると、指を入れる隙間がなく、本を取り出すのに苦労します。特に文庫本や漫画本などは、本棚の幅にぴったり収まることが多いので大変です。
あらかじめこのブックマークを挟んでおけば、目当ての本をサッと取り出せて便利ですよ。
金属製のブックエンドや分厚いタグだと、本の背表紙が変形してしまうこともありますが、このブックマークはとても薄く作られているので、本へのダメージが少ないのもポイントです。
本に挟む部分からリングまでの隙間は約7mmとなっているので、ハードカバーの本よりソフトカバーの本に使うのに向いていると思います。
見た目はマットなブラックで、どんな本棚にもなじみやすいデザイン。色や柄が主張しないので、インテリアを邪魔しません。リングが小さめなので、飛び出した部分も目立ちにくく、普通のしおりのような感覚で使えます。
今回はセリアの『ピックアップブックマーク』をご紹介しました。本棚から本を引っ張り出すプチストレスがないのは想像以上に快適で、調べ物などで資料を手に取りたいときに便利さを実感します。
3個セットでコスパも優秀。ジャンルごとにシールを貼ったり、マスキングテープで色を変えたりしてカスタマイズするのもおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。