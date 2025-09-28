マイリー・サイラス（32）は、エンターテイメント業界を離れることに「不安はない」という。ディズニーチャンネルのドラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』で子役としてスターとなったマイリーだが、この業界に執着しているわけではないとして、いつか別の道に進むこともあるとしている。



マイリーはCRファッション・ブック誌でのパメラ・アンダーソンとの対談でこう話す。「私は常に、デザインやイメージ作り、インスピレーションをやり直してきている」「実際のところ、ついこの前、ベッドに横になっていて『ワオ、私って11歳でこの世界に飛び込んで、一度も離れてないんだ』って思ってたの。11歳で決断して、一度も止まってない」「20代後半から30代に入って、『これが自分の望むことなのか？』って考え始めた。今のところ、その答えはイエスだけど、ノーということにも不安はない。そんな日が来るかも分からないけど」



そんなスター生活の長いマイリーだが、日常生活のちょっとしたことに感謝するようになっているそうで、最近では種を植えて育てるというガーデニングなどに喜びを感じていると明かしている。



