¡¡¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï28ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¡Êê¤æ¤È¤ê¤Î¶õ´Ö:Êì¤ÇÎÁÍý²È¤Î¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢Éã¤Ç¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÎè»ù¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Ï¿´Ê¿¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¥´¥ë¥Õ¤âÀÜÂÔ¤âÂç·ù¤¤¡£²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÀÜÂÔ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ä«¤ÏÁá¤¤¤·¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ÏÂç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¶á¤¯¤Î¡ÖÌÜ¹õ¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î°®¤êÊý¤«¤é½¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ï¿¶¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¹½¤¨¤¬¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤ÎÁ°¤Ë1ÅÙ¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¸ÞÆü»ÔCC¡£¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ä¡Ä140¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Áö¤ê²ó¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼¡¤Ï¤â¤¦ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Á¤¯¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡º£¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉµÕ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤¬7³ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¡ÊÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¡Ë¤¬3³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸ÊÎ®¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Á´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸å¡¢31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀÜÂÔ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤¬Î©Ìî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯GC¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Í¥¹¤µ¡Ê¿è¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ë¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä·Ð¸³¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµå¤¬¤¤ì¤¤¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£Ááµ¯¤¤·¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡33ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¶¥µ»¤Ë¤â½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Ï15Ê¬¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡ËÆü´©¥¢¥Þ¤È¤«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿´»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êË»¤·¤¯¤Æ¡£Ê¿Æü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ê²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤¬¡ËµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤â¡ÊÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ¤Î¡Ë»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¼¡Âè¤Ç¡Ë3½µ´Ö¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡¡=¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯
