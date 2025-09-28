´Ú¹ñ·ÐºÑÉû¼óÁê¡ÖÊÆ¹ñ¤È°ÙÂØ¸ò¾Ä´°Î»¡ÄÂÐÊÆÅê»ñ³ÛÁý³Û¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¶ñ½áÅ¯¡Ê¥¯¡¦¥æ¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë·ÐºÑÉû¼óÁê·ó´ë²èºâÀ¯ÉôÄ¹´±¤¬27Æü¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î°ÙÂØ¸ò¾Ä¤Ïº£²ó¶¨µÄ¤¬´°Î»¤·¶á¤¯È¯É½¤¹¤ë·×²è¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¶ñÉû¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ëµ¼Ô¤é¤È²ñ¤¤¡¢¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤È¤Þ¤º²ñ¤¤¡¢»ä¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¡ËÍûÂçÅýÎÎ¤¬ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÈÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬Â³¤±¤Æ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»ö¾ð¤ÈÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£°ÙÂØ¸ò¾Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶ñÉû¼óÁê¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯´Ú¹ñ¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»ö¾ð¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë3500²¯¥É¥ë¡Êµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤ò¡Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ÐÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤ÎÉ¬Í×À¡Ê¤¬¤¢¤ëÅÀ¡Ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï´Ú¹ñ¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤¹¤ëÀìÌç²È¤À¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÌá¤Ã¤ÆÆâÉôÅª¤Ë¶¨µÄ¤·Ï¢Íí¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¸ò¾Ä¤¬µñÀä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï´Ú¹ñ¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»ö¾ð¤ò½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¬¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ö¹à¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÅê»ñµ¬ÌÏÁý³Û¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁý³ÛÍ×µá¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆüò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëA¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸½¶âÅê»ñÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸ò¾ÄÀï½Ñ¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤·¤¿Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¸½¶â½Ð»ñ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ë´Ú¹ñ¤Î¤À¤ì¤â¤¬Ç§¤á¤ë»ö¼Â¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤º¤À¤ì¤â¤Ç¤¤ºÂå°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£