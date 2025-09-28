¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¼«ÂðÄí¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ï¡¼¥Ö¾Ò²ð¤¹¤ë¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«ÂðÄí¤Ç°é¤Æ¤ë¥Ï¡¼¥Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLemon Verbena¡Ê¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥Ù¥Ê¡Ë¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Æ¥é¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿È¿¢¤¨¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤ÊÍÕ¤«¤é°î¤ì¤ë¹á¤ê¤Ï¡¢¿´¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Æ°²è¤Ç¤â¼«¤éÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤¿·²ê¡¢¤³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ç¤¤ó¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃã¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¹á¤ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ç¥¬¥é¥¹¤Î¥Ý¥Ã¥È¤ËÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¡£ÍÕ¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¤¤¤ªÄí¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊª±à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÄí¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥é¥ó¥¿¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£