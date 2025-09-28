´Ú¹ñ¹ñ²ÈÅÅ»»ÌÖ¤¬¤Þ¤Ò¡¢Æü¾ï¤â¤Þ¤Ò¡Ä436¤ÎÀ¸³èÄ¾·ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÃæÃÇ
ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Î¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý±¡ÅÅ»»¼¼¤Ç¥ê¥Á¥¦¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹ºî¶ÈÃæ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ24¡×¤Ê¤É¹ñÌ±À¸³è¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿400°Ê¾å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Þ¤Ò¤·¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´íµ¡·ÙÊó¤ò¡Ö¿¼¹ï¡×ÃÊ³¬¤Ë¾å¤²¡¢Ãæ±ûºÒ³²°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô¤ò²ÔÆ°¤·¤¿¡£ÅÅ»»ºÒ³²¤ÇÃæ±ûºÒ³²°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤È¾ÃËÉÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ï26Æü¸á¸å8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÅÄ»Ô¤Î¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý±¡5³¬ÅÅ»»¼¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿13¿Í¤Îºî¶È¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é²Ð²Ö¤¬½Ð¤Æ²ÐºÒ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼384¸Ä¤¬Á´¾Æ¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬¶ÛµÞÈòÆñ¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç1¿Í¤¬1ÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¾ÃËÉÅö¶É¤Ï227¿Í¤Î¿Íºà¤È67Âæ¤ÎÁõÈ÷¤òÅê¤¸¤Æ10»þ´Ö¶á¤¯¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤«¤éÆÃ¼ì²½³Ø¼ÖÎ¾3Âæ¤â¶ÛµÞÅêÆþ¤µ¤ì¡¢27Æü¸áÁ°6»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÆâÉô²¹ÅÙ¤¬80ÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÓ±ì¤È»Ä¤ê²Ð¤Î½èÍý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý±¡¤ÎÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à647´ð¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¹ñÌ±¤¬Ä¾ÀÜÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÌÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬436´ð¡¢¸øÌ³°÷¶ÈÌ³ÍÑ¹ÔÀ¯ÆâÉôÌÖ¤¬211´ð¤À¡£¹ñÌ±¿½Ê¹¸Ý¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®Éô¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ¹ÊØ¶É¡¢ÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤ÎÊ¡»ã¼Ò²ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¡¢¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤ÎÀ¯ÉÜ24¡¢¹ñÌ±Èë½ñ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¿ÈÊ¬¾Ú¡¢¾ðÊó¸ø³«¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Ä´Ã£Ä£¤Î¹ñ²È»Ô¾ì¡¦Áí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î³Ë¿´¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´íµ¡¾õ¶·ÂÐ±þËÜÉô¤òÃæ±ûºÒ³²°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô¤ËÅ¾´¹¤·¡¢´íµ¡·ÙÊó¿å½à¤ò¡Ö·Ù²ü¡×¤«¤é¡Ö¿¼¹ï¡×¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤ÎÕúÚß½Å¡Ê¥æ¥ó¡¦¥Û¥¸¥å¥ó¡ËÄ¹´±¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢Ãæ±ûºÒ³²°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò¼çºË¤·Èï³²ºÇ¾®²½ÂÐºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£