Ç¯¼ý700Ëü±ß¸øÌ³°÷¤Î¿¦¤ò¼Î¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿52ºÐÃËÀ¤ÎÍª¡¹¼«Å¬¤ÊÊë¤é¤·¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¡×
À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤ËÆ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëºòº£¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÖÌµ¿¦¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÁª¤Ó¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Å»ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¢¡ÆÃÄê¤Î»Å»ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¸Å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤Ï¤à¤·¤í¡È½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î¼öÇû¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÁà½ÄÛå¤ò°®¤é¤»¤Æ¤Ï¥Þ¥º¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ä¥°¡¼¥°¥ë¡¢³ÚÅ·¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë´ë¶È¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÊýË¡¤òÀâ¤¯Èø¸¶ÏÂ·¼»á¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î»Å»ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¿©¤¤¤Ö¤Á¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥®¥°¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤â¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤¨¤Ð¡ØÊÆ¤ò¿©¤¦ÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¡Ù¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¡£»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Èø¸¶»á¡Ë
¢¡Ç¯¼ý700Ëü±ß¤ÎÀ¸³è¤ò¼Î¤Æ¤ÆÌµ¿¦¤Ë
¤½¤Î²¸·Ã¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÈÌµ¿¦¡É¤òÁª¤Ö¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»ºß½»¤Î¤ï¤¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß¤À¤Ã¤¿°ÂÄê¤·¤¿¸øÌ³°÷¤Î¿¦¤ò¼Î¤Æ¤Æ2Ç¯Á°¤ËÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤¸õ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤ËÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÃùÃß¤¬1000Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¤â¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤éµ¤ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤À¸³è¤Ç¤ÏÃùÃß¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±¡£¤½¤³¤Ç¤ï¤¯¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡ÖÎ¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤Þ¤Þ¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤À¡£ÇÀ²È¤äÎ¹´Û¤Ê¤ÉÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÈÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÄã¸Â¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤°À¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Ê¿¶Ñ·î¼ý15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤â½½Ê¬
1Ç¯¤Î¤¦¤ÁËÌ³¤Æ»¤Î¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¡£½Õ¤«¤é²Æ¤Ï¡¢È¾·î¤«¤é1¤«·îÂÚºß¤·¤Æ¤ÏËÌ¤ØÆî¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Î»Å»ö¤Ï°ìÆü5»þ´Ö¡¢Î¹´Û¤ÇÉô²°¤ÎÀ¶ÁÝ¤ä»®Àö¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢·î¼ý¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£ÉÔÍ×¤ÊìÔÂô¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¼ýÆþ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡È¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤ÓÃç´Ö¡É¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¾¯¤·Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²°µ×Åç¤ÏÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÂÚºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ÏÀ²Å·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÈÈò´¨¡É¤Î¤¿¤áÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø
²Æ¤Î´Ö¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤½»¤ß¹þ¤ß¤Î»Å»ö¤ÇÃß¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÈÈò´¨¡É¤Î¤¿¤á¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËÅÏ¤ë¤Î¤¬Èà¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë3¤«·î¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ÏÉô²°¤Ç¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ó¡¼¥Á¤ò¤½¤¾¤íÊâ¤¯¡£À¸»ºÀ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¡£
Êª²Á¤¬°Â¤¯¡¢Airbnb¤Ê¤é·î3Ëü¡Á4Ëü±ß¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤·¡¢³°¿©¤Ï°ì¿©200±ßÁ°¸å¡£ÅÏ¹ÒÈñ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸·î8Ëü¡Á10Ëü±ß¤â¤¢¤ì¤ÐÍ¾Íµ¤ÇÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡×
¢¡Ç¯¼ý108Ëü±ß¤ÇÀÇÉéÃ´¥¼¥í¤ò¼Â¸½
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ÏÆÈ¿È¤ÇÃß¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£À¸³èÈñ¤òºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ¿¦¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹©É×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ç¼ÀÇ³Û¤ÎÄ´À°¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¢¡ÆÃÄê¤Î»Å»ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¸Å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ä¥°¡¼¥°¥ë¡¢³ÚÅ·¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë´ë¶È¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÊýË¡¤òÀâ¤¯Èø¸¶ÏÂ·¼»á¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î»Å»ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¿©¤¤¤Ö¤Á¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥®¥°¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤â¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤¨¤Ð¡ØÊÆ¤ò¿©¤¦ÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¡Ù¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¡£»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Èø¸¶»á¡Ë
¢¡Ç¯¼ý700Ëü±ß¤ÎÀ¸³è¤ò¼Î¤Æ¤ÆÌµ¿¦¤Ë
¤½¤Î²¸·Ã¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÈÌµ¿¦¡É¤òÁª¤Ö¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»ºß½»¤Î¤ï¤¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß¤À¤Ã¤¿°ÂÄê¤·¤¿¸øÌ³°÷¤Î¿¦¤ò¼Î¤Æ¤Æ2Ç¯Á°¤ËÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤¸õ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤ËÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÃùÃß¤¬1000Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¤â¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤éµ¤ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤À¸³è¤Ç¤ÏÃùÃß¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¤À¤±¡£¤½¤³¤Ç¤ï¤¯¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡ÖÎ¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤Þ¤Þ¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤À¡£ÇÀ²È¤äÎ¹´Û¤Ê¤ÉÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÈÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÄã¸Â¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤°À¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Ê¿¶Ñ·î¼ý15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤â½½Ê¬
1Ç¯¤Î¤¦¤ÁËÌ³¤Æ»¤Î¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¡£½Õ¤«¤é²Æ¤Ï¡¢È¾·î¤«¤é1¤«·îÂÚºß¤·¤Æ¤ÏËÌ¤ØÆî¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Î»Å»ö¤Ï°ìÆü5»þ´Ö¡¢Î¹´Û¤ÇÉô²°¤ÎÀ¶ÁÝ¤ä»®Àö¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢·î¼ý¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£ÉÔÍ×¤ÊìÔÂô¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¼ýÆþ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡È¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤ÓÃç´Ö¡É¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¾¯¤·Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²°µ×Åç¤ÏÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÂÚºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ÏÀ²Å·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÈÈò´¨¡É¤Î¤¿¤áÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø
²Æ¤Î´Ö¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤½»¤ß¹þ¤ß¤Î»Å»ö¤ÇÃß¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÈÈò´¨¡É¤Î¤¿¤á¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËÅÏ¤ë¤Î¤¬Èà¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë3¤«·î¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ÏÉô²°¤Ç¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ó¡¼¥Á¤ò¤½¤¾¤íÊâ¤¯¡£À¸»ºÀ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¡£
Êª²Á¤¬°Â¤¯¡¢Airbnb¤Ê¤é·î3Ëü¡Á4Ëü±ß¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤·¡¢³°¿©¤Ï°ì¿©200±ßÁ°¸å¡£ÅÏ¹ÒÈñ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸·î8Ëü¡Á10Ëü±ß¤â¤¢¤ì¤ÐÍ¾Íµ¤ÇÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡×
¢¡Ç¯¼ý108Ëü±ß¤ÇÀÇÉéÃ´¥¼¥í¤ò¼Â¸½
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ÏÆÈ¿È¤ÇÃß¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£À¸³èÈñ¤òºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ¿¦¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹©É×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ç¼ÀÇ³Û¤ÎÄ´À°¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£