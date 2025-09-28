ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÜ½£¤Ø¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö»Å»ö¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¡ÄÆÃÃí¤Î¡ÈÇÏ±¿¼Ö¡É¤Ï¡Ö1Âæ6000Ëü±ß°Ê¾å¡×²áµî¤Ë¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â
¡Ö¤É¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ï¤ªÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤·¤¿ÇÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£²áµî¤Ë¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÅö¼Ò¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Î©¤¿¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¼Ô¤¬µó¤²¤¿Ë´¤Ì¾ÇÏ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯·Á¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç¹¾±¿Á÷¡ÊËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡Ë¤ÎÇòÀîÅµ¿Í¼ÒÄ¹¡£Æ±¼Ò¤Ï1969Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¡¢Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤À¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤Ê¤Î¤«¡£Ì¾ÇÏ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¶¥ÁöÇÏ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¡ÖÇÏ±¿¼Ö¡×
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¡ÖÇÏ±¿¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¡Ö¶¥ÁöÇÏÍ¢Á÷Ãæ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¶¥ÁöÇÏ¤Î98¡ó¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¡¢JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤ä¼¢²ì¸©¡¢³Æ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¶áÎÙ¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¤À¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬ÇÏ±¿¼Ö¤À¡£
¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¼ç¤Ë2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢1¤Ä¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¶¥ÇÏ¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ö¥ì¡¼¥¹Í¢Á÷¼Ö¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÀ¸»ºËÒ¾ì¤ä°éÀ®ËÒ¾ì¤«¤éËÜ½£¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç±¿¤ÖÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¼Ö¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸å¼Ô¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÇòÀî¼ÒÄ¹¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë
¢¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇÏ±¿¼Ö¤ÎÆâÉô¡ÖÇÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¡×
¡¡¸½ºß¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Î¼çÎ®¤Ï6Æ¬ÀÑ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼2¿ÍÂÎÀ©¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÖÎ¾¸åÉô¤ÎÇÏË¼¤Ï¡Ø¾ö¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÅÀÚ¤ê¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤¬Ë½¤ì¤Æ¤â½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÜÊª¤Î¾ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÊÀ¸¤Êª¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áÇÏ±¿¼Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÏ¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤âÂÎ²¹¤¬¹â¤¯¡¢¼ÖÆâ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÎäµ¤¤ò½Ð¤¹ÎäÅàµ¡¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤ÈËÜ½£¤Îµ¤²¹º¹¤¬·ã¤·¤¤½Õ¤È½©¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅàµ¡¤È´¹µ¤¤ÇÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÏ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦´Ë¤ä¤«¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢Á÷Ãæ¤âÇÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¹©É×¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊ£¿ô¤ÎÇÏ¤òºÜ¤»¤ë»þ¤Ï²´ÇÏ¤òÁ°¤Ë¡¢ÌÆÇÏ¤ò¸å¤í¤Ë¤·¤ÆÁ°¤«¤é¸å¤í¤Ø¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢²´ÇÏ¤¬¶½Ê³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÏ¤Ï¸÷¤ä²»¤ËÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÎÇÏË¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ª¤ÎÉôÊ¬¤ËÆÚÈé¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥á¥ó¥³¤Ç²»¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿ÇÏ±¿¼Ö¤Î²Á³Ê¤Ï¡Ö6000Ëü±ß°Ê¾å¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÀßÈ÷¤ä¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿ÇÏ±¿¼Ö¤Ï°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆÃÃí¤Ê¤Î¤Ç1Âæ6000Ëü±ß°Ê¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÉôºàÈñ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï1²¯±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¶¹â³Û¤ÊÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¡¢ºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¥ÁöÇÏ¡£Í¢Á÷¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¿·ÇÏ¤Ç¤â½Å¾ÞÇÏ¤Ç¤â¡¢¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÇÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ9Æ¬ÀÑ¤ß»ÅÍÍ¤Îº¢¤Ë1ÅÙ¤Ë6Æ¬G1ÇÏ¤ò±¿¤ó¤À¸Å³ô¼Ò°÷¤Ï¡Ø¤¢¤Î»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Ì¤¨¤¿¤è¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤Ï¹¥¤¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÇÏ¤«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡¶¥ÁöÇÏÍ¢Á÷¤Ï¡ÖÀÜµÒ¶È¡×¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ëµá¤á¤ë°Õ³°¤Ê¥¹¥¥ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¾å¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÇòÀî¼ÒÄ¹¤«¤é°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
