「足長っ！噓でしょ！？」有村架純、タイツ×脚組みショットで美脚を披露！ 「上半身と膝下の長さが一緒」
俳優の有村架純さんは9月26日、自身のInstagramを更新。タイツ姿の脚組みショットを披露しました。
【写真】有村架純、タイツ×脚組みショットで美脚披露！
2026年春夏のPRADAのミラノコレクションを訪れている有村さん。鮮やかなオレンジ色の椅子にグレーのタイツ姿で足を組んで座り、長く細い美脚が際立っています。
この投稿にコメントでは「足細長っ」「脚ながーい」「美脚」「上半身の長さと膝下の長さが一緒なのはスゴいですね」「横顔が美の塊すぎる」「足長っ！噓でしょ！？」「脚長過ぎ、てか美しい」などの声が寄せられています。
【写真】有村架純、タイツ×脚組みショットで美脚披露！
「足長っ！噓でしょ！？」有村さんは「ビビットなオレンジを基調とした舞台に シンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした。気になるアイテム見つけた」とつづり、3本の写真と1本の動画を投稿。
2026年春夏のPRADAのミラノコレクションを訪れている有村さん。鮮やかなオレンジ色の椅子にグレーのタイツ姿で足を組んで座り、長く細い美脚が際立っています。