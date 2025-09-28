俳優の有村架純さんは9月26日、自身のInstagramを更新。タイツ姿の脚組みショットで美脚を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：有村架純さん公式Instagramより）

俳優の有村架純さんは9月26日、自身のInstagramを更新。タイツ姿の脚組みショットを披露しました。

【写真】有村架純、タイツ×脚組みショットで美脚披露！

「足長っ！噓でしょ！？」

有村さんは「ビビットなオレンジを基調とした舞台に シンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした。気になるアイテム見つけた」とつづり、3本の写真と1本の動画を投稿。

2026年春夏のPRADAのミラノコレクションを訪れている有村さん。鮮やかなオレンジ色の椅子にグレーのタイツ姿で足を組んで座り、長く細い美脚が際立っています。

この投稿にコメントでは「足細長っ」「脚ながーい」「美脚」「上半身の長さと膝下の長さが一緒なのはスゴいですね」「横顔が美の塊すぎる」「足長っ！噓でしょ！？」「脚長過ぎ、てか美しい」などの声が寄せられています。

出演映画『ブラック・ショーマン』が大ヒットを記録中！

15日に公開された、東野圭吾さんの小説が原作の映画『ブラック・ショーマン』に神尾真世役で出演している有村さん。主演の福山雅治さんが演じる主人公・神尾武史とバディを組んで殺人事件の解決に奔走します。映画は、公開から11日間で観客動員96.5万人、興行収入13.3億円の大ヒットを記録中。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)