¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«ÀõÌî¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡¡³«Ëë7ÀïÌÜ¤Î½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤âÉé½ý¸òÂå¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«1¡½0¥¢¥é¥Ù¥¹¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎFWÀõÌîÂöËá¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾37Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÌ£Êý¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é2Ê¬¤±4ÇÔ¤Ç19°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÀõÌî¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£ÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï1¡½0¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ³«Ëë7ÀïÌÜ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÀõÌî¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¤Ë¸òÂå¡£Ä¾Á°¤ËÁê¼êÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¥¢¥é¥µ¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï²¿¤«°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¸¡ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤À¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£