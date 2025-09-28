［ペットライフ 交遊録］文田健一郎さん＜１＞

２０２１年１１月、保護猫シェルターから我が家にやってきたのが、茶トラ柄のしょうが（メス）、麦わら柄のわさび（メス）です。

ともに今年８月で４歳になりました。妻と２歳、０歳の娘とねこちゃん２匹の「４人＋２匹」で楽しく、にぎやかに暮らしています。

僕は子どもの頃からねこちゃんが好きでした。妹が猫アレルギーのため山梨県内の実家では飼えなかったのですが、野良の子がよく庭へ遊びに来ていました。近くには来るのに、触らせてはくれない。こちらの思い通りにはならない。そんな姿に魅了されていました。ただ、子どもながらに「きちんとご飯を食べられているのかな」と心配していたのを覚えています。

大学進学を機に神奈川県へ引っ越してからは、部活が休みの日は都内の猫カフェに通い、ゆっくりと本を読むのが僕のリラックス方法。よく通いましたね。妻とお付き合いしている時も猫カフェを見かけたら必ず立ち寄っていました。

「いつかは猫を飼いたい」と思っていましたが、競技をしていると、合宿や試合で家を留守にすることも多い。妻と同居することになり、ペットが飼育可能なマンションへ引っ越して、ねこちゃんを迎える準備がようやく整いました。東京五輪が終わって落ち着いた２１年秋、手始めにペットショップを巡っていた頃、ＳＮＳで保護猫の譲渡会についての投稿を目にしました。

保護猫の現状を調べると、飼い主の都合による飼育放棄などが社会問題になっていることを知りました。振り返ると、僕にねこちゃんのかわいさを教えてくれたのも野良の子たち。飼うのであれば保護猫をお迎えしようと決めました。

妻と初めて訪れた譲渡会ではご縁がなく、千葉県内にあるシェルターまで足を運びました。そこで、僕の腕の中で寝てくれるねこちゃんと出会ったんです。ふと隣を見ると、妻の腕の中でも寝ている子が……。その姿に「一緒に暮らしたい」という思いがあふれました。たくさんの子の中でも２匹は特別だったんです。

シェルターの職員に聞くと、２匹は同じ母親から生まれた姉妹であることがわかりました。飼育の大変さは１匹も２匹も変わらないそう。２匹で一緒にいるほうが寂しくないだろうと、姉妹を家族として迎え入れることに決めました。

２匹の名前には共通点を持たせたいと思っていました。食べ物にちなんだ名前がかわいいので、「豆腐とわかめ」などの候補を挙げ、妻と話し合いました。２匹を観察した結果、それぞれの毛がショウガのような黄金色、する前のワサビのように少し緑がかった色だったことを由来に命名。「薬味姉妹」が誕生しました。

２匹の名前は、ＳＮＳで知った女子レスリング金メダリストの伊調馨さんに「ネーミングセンスが良い」と褒められるほど（笑）。こうして、「薬味姉妹」との暮らしが始まったのです。

ふみた・けんいちろう レスリング選手。１９９５年、山梨県生まれ。小学４年からレスリングを始める。日本体育大を卒業後、ミキハウスへ入社。２０１７年世界選手権男子グレコローマンで３４年ぶりの金メダルを獲得。２４年パリ五輪では同種目で４０年ぶりとなる金メダルに輝いた。