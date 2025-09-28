¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÏËèÄ«¥Á¥ã¥¤¥à¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¶á½ê¤Î¡ÈÊüÃÖ»Ò¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¦40Âå¼çÉØ¡£1½µ´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¸å¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡È¾×·â¤Î¸½¼Â¡É
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊüÃÖ»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢²ÈÄí¤äÃÏ°è¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Öµï¾ì½ê¡×¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¡£²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¿Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î40Âå¼çÉØ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¡¢ËèÄ«7»þÈ¾¤Ë¾®3ÃË»Ò¤¬²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¤Í¤À¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¡ÈÊüÃÖ»Ò¡É¤ò¤á¤°¤ë¸½¼Â¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¢¡ËèÄ«7»þÈ¾¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¡¢¶á½ê¤ÎÃË¤Î»Ò
¡¡ÀéÍÕ¸©ºß½»¤ÎÛÙ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¼çÉØ¡£º£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÄ«Áá¤¯¤«¤é¼«Âð¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤¬²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËèÄ«¾®3Â©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Ì«¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬²æ¤¬²È¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¡¢ÆÃÊÌÃç¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²È¤¬¶á½ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë²¼¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÆµÙ¤ßÁ°¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊü²Ý¸å°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Ä«7»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È²È¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡ØÍ·¤Ü¤¦¡ª¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Â©»Ò¤¬Ì«¤¯¤ó¤È¶á½ê¤Î¸ø±à¤ÇÃîÊá¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¸µµ¤¤Ë³°¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½é¤Î2Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÄ«Áá¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¢¡Î¾¿Æ¤Ï»Å»ö¤ÇËèÆü°ì¿Í¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î²Æ¤Ï³°¤Îµ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø½ë¤¤¤«¤é³°Í·¤Ó¤Ï°ì²ó½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤È²¿ÅÙ¤«À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì«¤¯¤ó¤Ï¡Ø²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²È¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËèÆü°ì¿Í¤À¤è¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì«¤¯¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¡¢»ä¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ÏÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë²¿ÅÙ¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÄøÅÙ¡£Åö»þ¤«¤é³°¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯Ï¢ÍíÀè¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤«¤Í¤¿Â©»Ò¤Ë¡¢¡ØÌ«¤¯¤ó¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡© ËèÆü¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë¤ª²È¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËèÆü°ì¿Í¤Ç¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë²È¤Ë¾·¤¤¤Æ²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÛÙ¤µ¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆü¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤â¡¢Ä«Áá¤¯¤Ë²È¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤È¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÆ°¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢¡²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¤ÈÌ«¤¯¤ó¤¬¸¼´ØÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ª²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃ¤ËÍÑ»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ø¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¡Ù¡ØYouTube¤¬´Ñ¤¿¤¤¡Ù¡Ø¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍ×µá¤¬Â¿¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì«¤¯¤ó¼«¿È¤Ï¼¡ÃË¤È¤â°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤µ¤»¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
