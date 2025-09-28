¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×Perfume¡È´ü´ÖÌ¤Äê¤Î³èÆ°µÙ»ß¡É¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Á°¸þ¤¤ÊÍýÍ³¡£¡È°ÂÅÈ¡É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï
9·î21Æü¡¢3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ò¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢½¼ÅÅ´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ÏÌ¤Äê¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï³µ¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÃÏÊý¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤«¤é¡Ö¹ñÌ±Åª¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ø¤Î´ñÀ×¤Îµ°À×
Perfume¤Ï1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡È¤«¤·¤æ¤«¡É¡¢1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡È¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡É¡¢1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡È¤Î¤Ã¤Á¡É¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Á´°÷¤¬1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Åç½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¸å¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤ÏÃÏÊý¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢CAPSULE¤ÎÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÏ©Àþ¤òÊÑ¹¹¡£2005Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢2007Ç¯º¢¤Ë¡Ø¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡Ù¤¬CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢º£¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¡¢¤½¤·¤Æ¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤Ï2008Ç¯¤«¤é16Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤3¿Í¡×¤À¤«¤é¤³¤½ÃÛ¤±¤¿¿®Íê¤È»Ù»ý
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Perfume¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¥À¥ó¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÈ±·¿¤ò3¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÎã¤ò¸«¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢3¿Í¤ÎÁÇËÑ¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Perfume¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤â¤â¤¦¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¤ÈÏ«¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤ÇÍÙ¤êÂ³¤±¤¿¡×Èà½÷¤¿¤Á¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼
ÆÃ¤Ë¹â¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤ÆÍÙ¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢½÷À¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÅö¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ÈÆùÂÎÅªÈèÏ«¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤í¤³¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤â¸«Ç¼¤á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥Ð¥¥Ð¥¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈþËÆ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê10¸Ä¤â20¸Ä¤âÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼ã¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤äÄ¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤¦½½Ê¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¤È´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬º£²ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ç°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¼ã¤¤»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊºÙ¤µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¡Ö¤â¤¦20Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
