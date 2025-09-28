¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÏÅß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¼Â¤ÏÂ»¤·¤Æ¤ëÍýÍ³¡£º£¤¹¤°»È¤¨¤ë2,980±ß¤«¤é¤Î¿À¥¢¥¦¥¿¡¼3¤Ä¡Ã¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥Ë¡¼¥º¡¦GU
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤êµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢³èÌö´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤«¤éÇã¤¦¤ÈÄ¶¤ªÆÀ¡ª 4,000±ß°Ê²¼¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢Ä¹»ý¤Á¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢²Á³Ê¤Ï2025Ç¯9·î23Æü»þÅÀ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢¡¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥Ë¡¼¥º¡¦GU¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡Åß¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢³èÌö´ü´Ö¤ÎÃ»¤¤½Õ¥³¡¼¥È¤ä½©¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¡¢¤«¤Ä¹â¸«¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÇã¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤äZARA¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤Æ5000±ß°Ê¾å¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼Ãµ¤·¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥º¡×¡ÖGU¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤¤¤º¤ì¤â²¦Æ»¤Î¥×¥Á¥×¥é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âº£¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¹â¸«¤¨¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÁª¤Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Â¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª ¤È¤¤¤¨¤ë3ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¥ì¥¹Ùû¿å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ 3,900±ß
¡¡Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¡¢½¼Ê¬¤Êµ¡Ç½À¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÄêÈÖ¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ïµ¨Àá¡¢»þÂå¤òÌä¤ï¤º¤ËÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¯¤ËÙû¿å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¸å¤í¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇØÃæ¤ä¤ª¿¬¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÏÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âç¿Í½÷À¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤¾åÉÊ¤µ¤â¡£Ãå¾æ¤¬Ä¹¤¯¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ä¹¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢I¥é¥¤¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤ÉÅ¬ÅÙ¤ËºÙ¿È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÂÎ·¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ï¥Ë¡¼¥º¡Ã¥ê¥Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó ¥»¡¼¥ë²Á³Ê2,980±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê3,980±ß¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï20ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¤¤½÷À¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÁØ¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¥Ï¥Ë¡¼¥º¡£¥Ï¥Ë¡¼¥º¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´Å¿ÉMIX¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£
¡¡¥Ï¥Ë¡¼¥º¤Ï¿ô¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾åÉÊ¥¥ì¥¤¡×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¤â¤È¤â¤È¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ê¤é¡¢´Å¤µ¤È¿É¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¡£¤È¤¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ê¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥Ã¥¯¤Ë´Å¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¡GU¡Ã¥Ç¥Ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 3,990±ß
¤ªÃÍÃÊ¤Î¼êº¢¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬ÀäÌ¯¤ÊGU¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¦Æ»¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤Ç¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÃå¾æ¡¢ÁÇºà¤Î¸ü¤ß¡¢¿§¹ç¤¤¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿ôËü±ß¤â¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤Ä¾¤¹¤Î¤Ï¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬GU¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡GU¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê¤â¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëº£¤Ã¤Ý¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤ËÈæ¤Ù°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¤ª¤¸¥ë¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ï½©¤Ã¤Ý¤¯Ãå¾æ¤ÎÄ¹¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÏÅß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤À¤ÈÂ»¤·¤Æ¤ë¤«¤â
¡¡¤«¤Ä¤ÆÇö¼ê¤Î±©¿¥¤ê¤â¤Î¤Ï¡¢»ÈÍÑ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÈÅß¤Îºòº£¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¸ü¼ê¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤ê¡¢Çö¼ê¤Î±©¿¥¤ê¤Î¼ûÍ×¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢½Õ½©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎäË¼¤¬¥¥Ä¤¤²Æ¤ä¡¢²¿Ëç¤â½Å¤Í¤ì¤Ð½éÅß¤Ë¤À¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤·¡ª ¤·¤«¤â¡¢¿·ºî¤¬ÆÏ¤¯²Æ½ª¤ï¤ê¤Îº£¤ËÇã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ©Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ãÊ¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡¿³ÑÍ¤±§»Ò¡ä
¡Ú³Ñ Í¤±§»Ò¡Û
¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£²áµî¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£2023Ç¯9·î¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡÷sumi.1105
