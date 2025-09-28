30ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬Âè1»Ò½Ð»º¡¡Êì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç´î¤ÓÊó¹ð¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅ·Ìî¤Ê¤Ê¼Â¡Ê30¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ï¤ä¤¯²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ª´é¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤ªÊ¢¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¿ô¥ö·î¡£¤ä¤Ã¤È²æ¤¬»Ò¤Ë²ñ¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÊì¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Å·Ìî¥¢¥Ê¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2017Ç¯4·î¤ËÉÙ»³¸©¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2019Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯10·î¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯6·î¡¢CBC¥é¥¸¥ª¡ÖCBC¥é¥¸¥ª ¡ô¥×¥é¥¹!¡×Æâ¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£