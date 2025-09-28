首位独走中だったルーキーも餌食に 今季“最恐”パー3で11人がトリ以上の大波乱
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2日目◇27日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞宮城での3日間大会は、2日目を終えて首位に6人が並ぶという大混戦の展開となった。これは最終日前日の最多人数タイ記録で、過去には1995年の「大王製紙エリエール女子オープンゴルフトーナメント」、2011年の「ニトリレディスゴルフトーナメント」の2例しかない異例の“団子状態”だ。
【写真】これはキツい！ ドロップエリアもめちゃ遠いです
選手たちが口を揃えて「今年はグリーンが特に硬い」と語るほど、難しいセッティング。昨年覇者の安田祐香も「2桁いけば優勝争いかなと思います」と予想し、優勝スコアを低めに見積もっていた。その予想通り、2日目終了時点での首位スコアは4アンダー。初日は25人がアンダーパーをマークしたが、2日目は12人まで減少した。多くの選手が伸ばしきれなかった2日目は、初日以上の強風に見舞われ、最大瞬間風速は11.8m/sを記録。さらに選手を苦しめたのが、グリーン手前に大きな池が広がる名物ホール、15番パー3（実測172ヤード）だった。ホール難易度は最難関の「HDCP 1」。この日は15番でトリプルボギー以上を叩いた選手が11人も出た。トータル7アンダーの単独首位で15番を迎えた徳永歩は、ティショットを池に落としダブルボギー。同組の葭葉ルミは打ち直しも池に入り、“＋4”を叩いた。この日のピン位置はグリーン奥、左9ヤード。徳永は「ピンを狙わない」と意識していたが、「気持ちの奥底で狙ってしまった」と欲に負けてしまった。ここから流れを崩し、18番もダブルボギーに。7位まで後退した。葭葉はグリーン左端に着弾したボールが無情にも池へ。打ち直しは「いいショット」だったと語るが、回る風に翻弄され距離感が合わず、2段グリーンの傾斜に当たり転がり落ちて再び池ポチャ。トータル4アンダーから一気にイーブンパーの18位まで順位を落とした。こうした波乱もあり、首位に6人が並ぶ混戦となった。今シーズンのパー3で、ここまでトリプルボギー以上が多発した例はなく、この日の平均スコアは「3.7075」となった。比較すると、今季のパー3で最難関とされたのは「ゴルフ5レディス」の14番（ゴルフ5カントリー オークビレッヂ）で、平均スコアは「3.3652」。ここではダブルボギーが14人、トリプル以上は1人だった。続いて「アース・モンダミンカップ」の9番（カメリアヒルズカントリークラブ）が「3.3265」で2位、トリプル以上は3人。3位は「Sky RKBレディスクラシック」の12番（福岡雷山ゴルフ倶楽部）で「3.2425」、トリプル以上は1人にとどまった。こうしてみると、今大会の15番ホールはまさに“最恐”ホールと言える。大混戦のまま最終日を迎えるが、ここが優勝争いのカギを握りそうだ。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
毎日更新！ 第2回リランキング表
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子OP リーダーボード
青木香奈子は予選落ちでリランキング突破ならず 下部ツアーへ「学んだことを整理したい」
パー4で『+10』 岩井千怜は“池ポチャ”5回に「悔しいし、情けない」
16番パー3で悪夢 大会記録を2打塗り替える「11」の大叩き
選手たちが口を揃えて「今年はグリーンが特に硬い」と語るほど、難しいセッティング。昨年覇者の安田祐香も「2桁いけば優勝争いかなと思います」と予想し、優勝スコアを低めに見積もっていた。その予想通り、2日目終了時点での首位スコアは4アンダー。初日は25人がアンダーパーをマークしたが、2日目は12人まで減少した。多くの選手が伸ばしきれなかった2日目は、初日以上の強風に見舞われ、最大瞬間風速は11.8m/sを記録。さらに選手を苦しめたのが、グリーン手前に大きな池が広がる名物ホール、15番パー3（実測172ヤード）だった。ホール難易度は最難関の「HDCP 1」。この日は15番でトリプルボギー以上を叩いた選手が11人も出た。トータル7アンダーの単独首位で15番を迎えた徳永歩は、ティショットを池に落としダブルボギー。同組の葭葉ルミは打ち直しも池に入り、“＋4”を叩いた。この日のピン位置はグリーン奥、左9ヤード。徳永は「ピンを狙わない」と意識していたが、「気持ちの奥底で狙ってしまった」と欲に負けてしまった。ここから流れを崩し、18番もダブルボギーに。7位まで後退した。葭葉はグリーン左端に着弾したボールが無情にも池へ。打ち直しは「いいショット」だったと語るが、回る風に翻弄され距離感が合わず、2段グリーンの傾斜に当たり転がり落ちて再び池ポチャ。トータル4アンダーから一気にイーブンパーの18位まで順位を落とした。こうした波乱もあり、首位に6人が並ぶ混戦となった。今シーズンのパー3で、ここまでトリプルボギー以上が多発した例はなく、この日の平均スコアは「3.7075」となった。比較すると、今季のパー3で最難関とされたのは「ゴルフ5レディス」の14番（ゴルフ5カントリー オークビレッヂ）で、平均スコアは「3.3652」。ここではダブルボギーが14人、トリプル以上は1人だった。続いて「アース・モンダミンカップ」の9番（カメリアヒルズカントリークラブ）が「3.3265」で2位、トリプル以上は3人。3位は「Sky RKBレディスクラシック」の12番（福岡雷山ゴルフ倶楽部）で「3.2425」、トリプル以上は1人にとどまった。こうしてみると、今大会の15番ホールはまさに“最恐”ホールと言える。大混戦のまま最終日を迎えるが、ここが優勝争いのカギを握りそうだ。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
毎日更新！ 第2回リランキング表
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子OP リーダーボード
青木香奈子は予選落ちでリランキング突破ならず 下部ツアーへ「学んだことを整理したい」
パー4で『+10』 岩井千怜は“池ポチャ”5回に「悔しいし、情けない」
16番パー3で悪夢 大会記録を2打塗り替える「11」の大叩き