º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡23Ç¯WBC°ÊÍè¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¾Ð´é¡ÖÍèÇ¯¤Ï¹×¸¥¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿½ª¤ï¤êÊý¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£º£µ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î13Æü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥ê¥¢½é¤Îµß±çµ¯ÍÑ¤ÇºÇ½ªÈ×¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿2023Ç¯WBC°ÊÍè¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡·èÄê¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖWBC°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡5·î3Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¡Êµß±çÅÐÈÄ2»î¹ç¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡ËÀ®ÀÓ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿½ª¤ï¤êÊý¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÏ¶è5Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÍèµ¨¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢½é¤Îµß±çµ¯ÍÑ¤Ç2ÀïÏ¢Â³¹¥Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¤âÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤À¤±À°¤¨¤Æ¡£ºòÆü¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Î·Ð¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£