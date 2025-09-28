トランプ大統領の移民政策に抗議するデモ隊と対峙（たいじ）する移民税関捜査局（ＩＣＥ）の隊員＝１日、オレゴン州ポートランド/John Rudoff/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２７日、米オレゴン州ポートランドに軍隊を派遣して、反ファシスト運動を意味する「アンティファ」や「その他の国内テロリスト」によって包囲されているとする移民税関捜査局（ＩＣＥ）の施設を守ると明らかにした。トランプ氏はポートランドについて、「戦争で荒廃した」都市と表現した。

「ノーム国土安全保障長官の要請を受け、ヘグセス国防長官に対し、戦争で荒廃したポートランド、そして包囲されているＩＣＥの施設をアンティファやその他の国内テロリストによる攻撃から守るため必要な部隊を派遣するよう指示する」と、トランプ氏はＳＮＳに投稿した。必要ならば全面的な武力行使を認めるとした。

国土安全保障省のマクラフリン報道官は声明で「ＩＣＥ施設への数週間にわたる暴力的な暴動」や法執行機関への攻撃を受けた措置だと説明した。

トランプ氏はこれまでも国内の犯罪対策の一環として、軍隊を異例の方法で利用している。トランプ氏は６月にロサンゼルスに、先月には首都ワシントンに州兵を派遣した。また、ボルティモアやシカゴなど民主党が地盤を持つ都市にも部隊を派遣すると警告している。

マクラフリン報道官は、ＦＯＸニュースに出演し、一部の都市で行われている抗議活動の「高度に組織化」された性質を調査しており、一部では資金提供が行われていると主張した。だが、こうした主張を裏付ける証拠は示されていない。

米民主党のジェフ・マークリー上院議員やポートランドのキース・ウィルソン市長、マキシーン・デクスター下院議員、地元議員らは冷静な対応を呼びかけた。

マークリー議員は２６日夜の記者会見で「大統領はポートランドで混乱と暴動を引き起こし、反発を誘発するために要員を送り込んできた。抗議活動を誘発し、対立を誘発するためだ」「われわれの仕事は『餌には引っかからない』と言うことだ」と語った。

ウィルソン市長は声明で、軍隊を派遣する必要はないとし、「大統領が意図的にそうしようとしない限り、ここで無法状態や暴力行為に遭遇することはないだろう」と指摘した。

オレゴン州のティナ・コテック知事はＳＮＳで、州政府は派遣理由について通知を受けていないと明らかにした。