º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÊÑËÆ¤ò¼¨¤·¤¿¿ô»ú¡¡£±£²µåÃæ£±£±µå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¡×»Ø´ø´±¤¬Àä»¿¤·¤¿Í×°ø¡Ö£´·î¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£²¡Ý£³¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼·²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££±²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Ãæ£±Æü¤Ç¤Îµß±ç¥Æ¥¹¥È¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¡Ö£´·î¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£°ì¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤À¡£Åê¤¸¤¿£±£²µåÃæ¡¢£±£±µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î£¸ÈÖ¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤Ï½éµå¤Î£¹£¸¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¡¢±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡££³µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÎ®¤·ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕ¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç°ìÎÝÉõ»¦¡£º´¡¹ÌÚ¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥ä¥ó¥°¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¥«¥¦¥ó¥ÈÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï£±£¶£°¡¦£´¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤ÆÅê¤¸¤¿£±µå¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ë¤Ï£²µåÌÜ¤Î¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¶£°£È£Ò¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï£³µåÏ¢Â³¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ØÅê¤²¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Á¡¢Ä¾µå¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤ë¼«¿®¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¼«¿®¡Ý¡££´·î¤ÏÀ©µå¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¼«ÌÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥²¡¼¥à¤â²õ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤Ä¤Þ¤êÈà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤â¤¢¤ë¤·¡¢µå¤Î¼Á¤â¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÈà¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ©µåÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Â®µå¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»Ø´ø´±¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤âÆ°¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¤º¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿»Ø´ø´±¡£Å¨ÃÏ¤Ë£Í£Ö£Ð¥³¡¼¥ë¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤â¹â¤Þ¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹Í×°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤òÄÀÌÛ¤ËÊÑ¤¨¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¦¥¤«¤éÆ®»Ö¤ä´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿»Ø´ø´±¡£»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ï¡Ö¤â¤¦Åê¤²¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò¼¨º¶¡£º´¡¹ÌÚ¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£