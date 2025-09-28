かわいすぎて、きゅん...上野エキュート限定のパンダモチーフお菓子3選

上野駅直結の商業施設「エキュート上野」には、パンダモチーフのかわいいお菓子がたくさん販売されています。

今回は、食べるのがもったいなくなるくらいキュートなおすすめ商品を3つ紹介します。上野を訪れた思い出にも、誰かへのお土産にも喜ばれること間違いなしですよ。

いろんなパンダがずらり

●ドーナツもり「パンダドーナツ」（1個524円）

「大人が独り占めしたくなるドーナツ」をコンセプトに、厳選素材を使用して手間暇かけたもちもち生地のドーナツが人気のドーナツもり。エキュート上野店では、ドーナツからかわいいパンダの顔がのぞく、限定ドーナツが販売されています。顔はイタリアンメレンゲ・バター・ホワイトチョコでできていて、抹茶味とショコラ味の2種類から選ぶことができますよ。

SNSでは「少し弾力のある生地がすごくおいしい」「そんなつぶらな瞳で見つめられたら食べられないじゃないか！」「シンプルにドーナツが美味しいしまた買いたい」といった感想が。子どものおやつにもおすすめです。

●銀座甘楽「パンダの繭衣」（237円）

こだわり素材で作られる和菓子が人気の「銀座甘楽」。エキュート上野店では、定番商品の蒸しどらやき「繭衣」に、肘をついて寝ころぶ愛らしいパンダの焼き印が押されています。ふわふわの生地に北海道産小豆の粒あんが包まれていて、何個でも食べたくなるおいしさです。

「かわいいし美味しいしお土産でもらって嬉しいやつだ」「ひとつからでも買えるのがポイント高い」「なんか洋風などら焼きって感じでハマった」とSNSでも評判。日本茶にもコーヒーにもあうお菓子です。

●コーヒー＆バー ジーニー クラマエ「パンダアイシングクッキー」（650円）

クマ型のボトルに入ったコーヒーやドリンクが人気の「コーヒー＆バー ジーニー クラマエ」では、パンダのアイシングが施されたキュートなクッキーが販売されています。洋菓子店やドイツで菓子研究をした、滋賀県の「Maymehl」で作られていて、お土産にぴったりなお菓子です。

SNSには「飾っておきたくなるかわいさだわ」「子供にプレゼントしたら大喜び！」といった感想が上がっていました。専門店が作る本格アイシングクッキーは、JR上野駅の改札内の店舗で購入できます。

エキュート上野には、パンダの街・上野らしいお菓子がもりだくさん。ここでしか買えない限定商品ばかりなので、お気に入りのパンダモチーフを見つけてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部