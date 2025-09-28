【アンガーマネジメント】イライラ・怒りを解消する方法3選! 自分の感情をコントロールしよう

イライラ・怒りを解消する方法はご存じですか？ 自分の感情をコントロールするコツについて「公認心理師」の甘中さんに解説していただきました。

監修公認心理師：

甘中 亜耶（公認心理師）

京都文教大学大学院 臨床心理学研究科修了。大学院修了後、発達相談を経験した後、2022年から児童精神科クリニックと保健所に勤務。精神疾患やメンタルヘルスに関して「正しい情報を分かりやすく伝える」をモットーにフリーランスのライターとしても活動している。

編集部

イライラや怒りを解消する方法を紹介して下さい。

甘中さん

イライラや怒りの解消方法を3つ紹介します。ただし、効果には個人差がありますので、自分に合った解消方法を見つけることが重要です。1つ目は、「イライラの原因を遠ざける方法」です。例えば、子どもの泣き声が我慢できない時には安全を確保した上で別室や車に逃げたり、仕事の負担が大きい時にほかの人に業務を振ったりして、イライラから距離を置くことで自分の感情を整理することができます。

編集部

ほかにはどんな方法がありますか？

甘中さん

2つ目は、「自分の好きなことをおこない、ストレスの発散する方法」が有効です。信頼できる人に話す、ぐっすり眠る、好きなものをたくさん食べる、映画を見て泣くなど人によってストレス発散方法は様々です。自分に合ったストレス発散方法を覚えておくといいでしょう。

編集部

ほかにもありますか？

甘中さん

「肩の力を抜いて」「リラックスして」と言われてもどうしたら良いか分からない人もいるでしょう。そんな人は「ゆっくりと深呼吸をすること」で身体にリラックス状態を作り出しイライラを軽減することができます。鼻から深く息を吸い込み、ゆっくりと口から吐き出すことを繰り返しましょう。

編集部

自分の力だけでは解決できない時はどうしたらいいでしょうか？

甘中さん

自分だけで解決できない時には、病院やカウンセリングなど専門家の力を借りて解決することも1つの選択肢です。考え方を修正し、問題の改善を目指す認知行動療法や、怒りをコントロールして建設的な方法で表現することを目指すアンガーマネジメントなど専門的なプログラムを実施している所もあります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

甘中さん

イライラは誰もが感じる自然な感情で悪いものではありません。しかし、イライラが長引いていたり、頻繁に起こっていたりすると、自分自身も周囲の人も疲れてしまいます。自分にできるイライラ解消方法を見つけて、穏やかな日々を過ごしていただければと思います。

