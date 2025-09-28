

お話を伺ったアドビ株式会社のタイプフェイスデザイナー、西塚涼子さん（撮影：梅谷秀司）

『貂明朝』に『百千鳥』…西塚さんが手がけたフォントを公開！ きっと目にしたことがあるはず!?

文字の役割を「ファッションであり、聞こえていない声でもある」と表現する一人の女性がいます。

スマートフォンでニュースを読んだり、パソコンで資料を作ったり。私たちの毎日は、たくさんの「文字」で溢れています。普段、何気なく目にしているその文字たちが、実は一つひとつ丁寧にデザインされ、それぞれが異なる「声」を持っていると考えたことはあるでしょうか。

言葉に豊かな表情を与え、私たちの感情に静かに働きかける。それが、タイプフェイスデザイナーの仕事。デジタル社会の土台を支えながらも、その実態はあまり知られていません。

世界的なソフトウェア企業であるアドビの日本法人で、唯一のプリンシパルデザイナーとしてフォント（書体）開発の第一線を走り続ける西塚涼子さん（53）を訪ね、その奥深く、創造性に満ちた世界をひも解きます。

私たちが使うあらゆる“文字”を手作りする仕事

タイプフェイスデザイナーとは、具体的にどんなお仕事なのでしょうか。そう問いかけると、西塚さんは「ほぼ全人類に関わる仕事」と話します。

「日頃、みなさんは意識していなくても文字を読んでいると思うんです。例えば、メールやSNSの通知メッセージ。アプリのアイコン名ですら、それは人が作っているもの。ひらがなの『あ』や漢字の『一』『二』『三』、そして『鬱』のような画数の多い文字も、すべて手作りするのが私の役目です」（西塚さん、以下同）

スマホやPCで、私たちは当たり前のようにフォントを選びますが、明朝体やゴシック体といった選択肢一つひとつが、実は西塚さんのようなデザイナーによって時間をかけて作られた、文字データの集合体。もしフォントがなければ、私たちは画面に文字を表示することも、紙に印刷することもできません。

かつて人々はハンコのように、活字を1つずつ手で彫っていましたが、デジタルに移行した現代でも、文字をデザインし作り上げていくという、職人的な営みは同じなのです。

冒頭で触れたように、西塚さんはフォントの役割を「ファッションであり、聞こえていない声でもある」といいます。

「漫画だと特に、場面ごとにフォントを変えていますよね。モノローグには落ち着いているフォント、叫ぶセリフにはダイナミックなフォント。ファッション誌なら、エレガントな細いフォントを使うなど、それだけで印象がガラッと変わります。そんなところがファッションに通ずるものもあるのかなと」

彼女が言うように、フォントはその文章が持つ「声色」や「まとう雰囲気」を演出し感情に働きかけます。タイプフェイスデザイナーは、私たちのコミュニケーションの根幹を支える役割も担っているのかもしれません。

デザインは筆で「原字」を書くことからスタート

一つのフォントは、どのようにして生まれるのか。その制作工程は、私たちが想像するよりもずっと複雑で、緻密なものです。

西塚さんによると、アドビにおけるフォント制作は3つの要素から成り立っているといいます。文字をデザインするタイプデザイン、文字に情報を与えるエンジニアリング、そして『Illustrator』や『Photoshop』といったアプリケーション上で正しく表示させる技術。

「デザインしただけの文字は、コンピューターにとっては単なる“絵”にすぎません。例えば、その絵に“これは『あ』というひらがなである”という情報を足してはじめて、フォントとしてキーボードから呼び出すことができるのです」

この“絵”を“文字”として機能させるのが、エンジニアの役割。アドビ日本法人のフォントチームにおける制作担当は、西塚さんのようなタイプフェイスデザイナー2人とエンジニア2人という少数精鋭の体制で、それぞれが専門分野に特化することで、クオリティを高く保っているのだそうです。

西塚さんが担当するのは、もちろんデザインの部分で、発案から構想、そして全体のディレクションも主導。まず「どんな用途の、どんな印象を与えるフォントを作りたいか」というコンセプトを固めることから始まります。



西塚さんはどんな質問にも丁寧に、明るく答えてくれました（撮影：梅谷秀司）

西塚さんは多くの場合、デジタルではなくアナログな手作業からスタート。特に書体の印象を大きく左右する、ひらがなから手をつけることが多いといいます。「原字」となるデザインは、さまざまな太さの筆や鉛筆、時にはiPadで使うアプリ『Fresco』など、コンセプトを具現化するのにピッタリのものを選び、2〜3センチ四方の枠に書き入れていきます。

「納得がいくまで、同じ文字をひたすら紙に書き出し、そのなかから最もイメージに近い形を、じっくりと見比べて選び抜く。その一文字をスキャナーでパソコンに取り込み、デジタルの線（パス）として形を整えていく。その後も修正を繰り返しながら、フォントを完成させていくんです」

人の手が生み出す、温かみのある1本の線。そして、デジタルならではの、どこまでも緻密な設計。その二つが寸分の狂いなく融合して、初めてフォントは形作られていきます。そこには、デザイナーの揺るぎないこだわりが息づいているのです。



奥に見えるさまざまな太さの筆を使い、実際に書きながらイメージを膨らませていく（撮影：梅谷秀司）

「技術先行タイプ」会社の強みを活かし新技術に挑戦

前述の『Illustrator』や『Photoshop』といったデザインソフトで知られるアドビですが、フォント開発においては、他の書体メーカーとは少し異なる、ユニークな強みを持っているといいます。

「他社さんと明らかに違うのは、アプリケーション、つまりソフトとともにフォントを制作していけるという点です。ソフトとフォントの両方を自社で開発しているため、新技術を取り入れたフォント作りを進めながら、それがエラーを出さずきちんと動くかのテストを同時に進めることができる。これが一番の強みですね」

西塚さんはそんなアドビの立ち位置を「技術先行タイプ」と分析。「目新しいこと好きな会社なので、今までできなかった表現に挑戦すると、すごく喜ばれるんです（笑）。私がやりたいことと社風が合っていてありがたいですね」とほほえみます。

1997年にアドビに入社して以来、西塚さんがこれまで手がけてきたフォントファミリーは7つ。それぞれに誕生の物語があります。

「数こそ多くないけれど、技術をふんだんに取り込んだ特殊なものばかり作っている」と話す彼女が生み出した、代表的な2つについてのエピソードを伺いました。

『貂明朝』と『百千鳥』、人気フォントができるまで

まず1つ目は、2017年にリリースされた『貂明朝（てんみんちょう）』。伝統的な明朝体の骨格を持ちながら、どこか生き物のような温かみと、ふっくらとした可愛らしさが同居する書体です。鳥獣戯画や妖怪百鬼などから着想を得た “可愛くも妖しい” というコンセプトに合致したこのフォントは、「個性的かつ使いやすい」と早くから評判でした。

「ロゴの一部を手伝った小説『御命授天纏佐左目谷行（ごめいさずかりてんてんささめがやつゆき）』（著：日和聡子／装丁：名久井直子）も大きなきっかけとなりました。フォント名は、小説の名前にある“てんてん”の音と、強力な妖怪になると言われている動物『貂』を合わせたものです。

通常の明朝体よりも横線が少し太めで、凛とした佇まいのなかに、親しみやすさが感じられるデザインを意識しました」



イタチ科の「テン」をモチーフに生み出された『貂明朝』には多くのファンがいます（写真：本人提供）

そして2025年2月、アドビは『百千鳥（ももちどり）』という、これまでの常識を覆すようなフォントを発表しました。構想から実に15年もの歳月をかけて生み出した、西塚さん渾身の作です。

このフォントの最大の特徴は、「バリアブルフォント」という最新技術を日本語で実現した点にあります。これにより縦長や横長はもちろん、文字の太さや形が、まるでスライダーを動かすように自由自在に変化します。

「もともと日本語フォントは、原稿用紙の四角いマスのなかに1文字ずつ入れていくのが基本でしたが、百千鳥は欧文のように、文字が持つ本来の幅に合わせて組むことができるんです。日本語フォントの長年の課題であった“プロポーショナル”なデザインを実現したことも、大きな革新でした。リリース時に“かわいい”、“画期的”という声も多く届き、うれしかったです」



「バリアブルフォント」により縦・横、自由自在な変形が可能に（写真：本人提供）

しかし、この自由な文字幅は、日本語特有の縦書きや句読点の処理を非常に困難にしたそう。その開発過程は「ものすごく大変で、エンジニアチームと何度も議論を重ね、通常のフォント制作の4倍もの手間と時間をかけて作り上げた」と西塚さんは振り返ります。西塚さんら制作チームの根気強い努力によって、この革新的な書体は完成しました。

ちなみに、このフォントには、名前にちなんだ可愛らしい「千鳥」の絵文字も隠されており、西塚さんのユニークな遊び心が感じられます。



『百千鳥』のフォントに実際に挿入されている鳥たち。かわいすぎる…（写真：本人提供）

天才に囲まれ心折れるも、レタリングに出会い…

数々の斬新なフォントを生み出してきた西塚さんですが、意外にも、最初からこの道を目指していたわけではなかったといいます。

福島県で生まれ育った西塚さんは、美術への興味から武蔵野美術大学の視覚伝達デザイン学科に進学。当初はイラストレーターを志していました。

「でも、周りは本当に絵が上手な子ばかり。野球で言えば“ピッチャーで4番”みたいな才能が集まるなかで、自分はこの道では難しいなと感じていました」

そんななか、転機となったのが1年生のときに受けた「レタリング」の授業でした。明朝体を自分の手で書くという課題に取り組むなかで、文字デザインの奥深さに、すっかり心を奪われたのです。

「自分で書いてみて初めて、文字はこうやってできているのか！ と驚きの連続でしたね。たとえば『福』という字のへんとつくりのバランスはどうなっているのか。横線と縦線の幅の太さや、横線の端にある三角形の“うろこ”（横線の終わりにつけられる小さな飾りのこと）の存在など、これまで気がつかなかったことばかり。普段から見ているはずなのに、全然わかっていなかったんです（笑）」

新たな発見の宝庫だったことに加え、この課題で教授から「うまい」と褒められたことが、西塚さんの運命を決定づけました。「自分に合っているのはこの道かもしれない──」そう感じた西塚さんは文字の世界にのめり込み、大学4年生時には、後にアドビで製品化されるフォント『かづらき』の原型を卒業制作として作り上げました。

念願のアドビ入社後に待っていた“洗礼”

フォントベンダー（フォントの制作会社）を志した西塚さんですが、採用の門は極めて狭く、新卒での就職は叶わず。卒業後はグラフィックデザインの事務所で働きながら、コンテストに出品するなど、文字への情熱を燃やし続けていました。

チャンスが訪れたのは、入社2年後のこと。大学時代の恩師から、「アドビがデザイナーを募集している」という連絡が入り、中途採用に応募したのです。「候補者は何人かいたようですが、大学時代から作りためていた文字の作品や、デザイン事務所で手がけたロゴなどを見せながらフォントへの愛を語り、運よく採用してもらうことができた」と西塚さんは振り返ります。

ところが入社早々、大きな壁にぶつかります。当時のアドビはビジネスパーソンが使うPDFファイルの編集や管理を行うソフトウェア『Acrobat』が事業の主力。デザインソフトの会社という認識で入社した西塚さんは、専門的な技術の話についていけず、苦労することに。

「デザイン事務所での仕事経験しかなかったので、一緒に入った同期の子は知ってるようなことも、私はわからなくて……。今だったら“それ何？”と堂々と聞けるんですけど（笑）、当時は“こんなこと聞いたら恥ずかしいかも”という思いがあったんですよね。

でも、ふと気づいたんです。フォントチームのメンバーは、デザインツールとして『Illustrator』を実践的に使いこなせる人が意外と少ないことに。それがわかってから、変に気張らなくなりましたし、得意なことを活かせる余地があるとわかり、自分の居場所を見つけられるようになっていきました」



西塚さんは実際に『百千鳥』の制作画面も見せてくださいました（撮影：梅谷秀司）

そこからのタイプフェイスデザイナーとしての歩みは、常に偉大な先人たちの存在に支えられてきました。西塚さんのデザイン哲学の根幹には、4人の「師匠」からの学びがあるといいます。

西塚さんを支えた“4人の師匠”から学んだこと

まずは武蔵野美術大学時代の恩師である、故・大町尚友先生。大学時代に文字の基礎や面白さを教えてくれ、卒業制作も見てくれた、西塚さんの“文字好き”の原点となった方です。前述したアドビをお紹介してくれた恩師というのも、大町先生のことです。

2人目は、アドビ入社時の上司だった、『小塚明朝』『小塚ゴシック』といった有名フォントの生みの親・小塚昌彦さん。

「とにかく新しいものが大好きな方で、90歳を超えた今もお元気です。大手メーカーでのデジタル写植や新聞書体の開発を経験したのち、“自分のアイデアを実現できるのはアドビではないか”とウチに入社したのは、定年をとっくに過ぎた年齢。実際に新しいフォント制作ツールの基礎を作り上げた、私にとってはボス的存在です」

続いて、『ヒラギノ』『游書体』シリーズを代表作に持ち、2012年から『文字塾』を主宰。現在は『松本文字塾』で指導をしている、70歳の書体設計士・鳥海修さん。

小塚さん退社後の約16年は、正規のタイプフェイスデザイナーが西塚さんだけという“冬の時代”が続きました。まだ実践を積みきれていないなか、アドビの日本語フォントの責任を一人で背負うことに。「作っているものが本当に正しいのか、世に出していいのか、まったく自信が持てず追い詰められていた」という西塚さんを救ったのが、鳥海さんの教えでした。

「鳥海さんたちの世代は、手書きで文字の基礎を徹底的に叩き込まれています。その知識がないままデザイナーになってしまった私に、もう一度、文字デザインの根幹を教えてくれたのが文字塾でした。ここで学んでいなかったら、『貂明朝』は生まれていないでしょう。鳥海さんは恩人であり、大師匠です」

そして最後の1人が、書道家・矢島峰月先生です。仕事として、趣味として、今も書道教室に通っている西塚さんは、峰月先生からデザインの新たなインスピレーションを得ているといいます。

「先生の書は、とにかく圧倒的に美しい。その書を通して、筆使いだけでなく、歴史のなかで作られた形の面白さや見どころなども学んでいます。ただ崩れているのではなく、歴史に裏打ちされた緩やかさや愛らしさ。それを自分のフォントにも取り入れたくて、書道の練習や、毛筆を通してインスピレーションを高めることに努めています」



時には身体より大きな作品を手がけることも（写真：本人提供）

デジタルフォントのデザイナーでありながら、なぜ彼女はこれほどまでに「手で書く」というプロセスを大切にするのでしょうか。

「文字を書かないタイプデザイナーさんもいますが、私のルーツはやっぱり手を動かすこと。実際に筆を持つことでしか生まれない線の表情やバランス感覚を、これからも大切にしていきたいと思っています」

伝説のデザイナーの革新性、文字の巨匠が説く基本、そして書家が示す手書きの美。西塚さんのデザインは、これらの偉大な学びの上に成り立っているのです。

育児と仕事の両立に悩み、退社を考えたことも

プライベートでは、アドビに入社後、29歳で結婚し32歳で長女を出産。クリエイターとして、そして母として、新たな葛藤が生まれました。

「子育てが本当に大変で、大変で……。家事や娘の保育園のお迎えのために、集中している制作を中断するなど、時間が分断されるのがすごくもどかしかったです。一方で、もっと子どもに時間をかけてあげたいという気持ちもあって、一時はフリーランスになろうかと本気で悩みました」

しかし、夫からのある一言が、西塚さんの考えを変えます。

「“それって要は、もっと休みたいってこと？”と言われて、ハッとしました。夫は何気なく放ったひと言でしたが、確かに時間に余裕がある友達をうらやみ、私も自由にお茶したい、みたいな気持ちもあったなと（笑）。

でも、そもそもフリーランスになる＝休むということではないですし、今はこの大変な日常から離れたいだけで、アドビを辞めたいわけじゃない。こんなに面白い仕事を手放すのはもったいない。そう気づいたんです」

そこから「アドビが『もうタイプデザイナーはいらない』って言うまでは、ここで頑張り続けよう」と腹を括った西塚さん。この経験から、西塚さんはキャリアと家庭の両立に悩む女性に、力強いエールを送ります。

「母親って、自分の時間や労力を全部、子どもに投資したくなっちゃうこともあると思うんです。でも、子どもの人生と自分の人生は切り離して考えたほうがいい。特に専門職は、一度離れると戻るのが難しいですから、仕事がしたいなら、絶対に続けたほうがいいと思います」



「しんどい経験も糧になった」と満面の笑みで話してくれた西塚さん（撮影：梅谷秀司）

ちなみに、そんな西塚さんにも「職業病」があるのだとか。

「本を読んでいても、ついフォントの形に目がいっちゃうんです。“あ、これはヒラギノだな”とか“この『はらい』のデザインはこうなっているんだ”なんて考え始めると、全然、内容が頭に入ってこなくて。あれ？ 今どんな内容だったっけ？ って1行前に戻ることもしばしばです（笑）」

原点である『かづらき』を大成させたい！

西塚さんの視線は、今も未来の新しい表現へと向けられています。長年の目標として掲げているのは、自身のデビュー作であるフォント『かづらき』を、本当の意味で完成させること。

「美大の卒業制作だったものをアドビに入ってから整えて世に出したのですが、当時はまだ技術も未熟で、収録できた漢字の数も限られていました。50歳を過ぎた今も、あの卒業制作をまだ卒業できていない、という気持ちが残っていて……。だから現在、かな＋漢字で1500字ほどの『かづらき』を、『貂明朝』や『百千鳥』と同じ6500文字まで増やし、大成させたいです！」



『かづらき』の新たな原字の構想を練る西塚さんは、貴重な現物を広げてくれました（撮影：梅谷秀司）

もちろん、構想中のアイデアはそれだけではありません。

「書道教室で隷書（古代中国に生まれた漢字の書体）の美しい形を教わると、今度は隷書のフォントが作りたくなります。楷書体もいつか挑戦してみたいし、アイデアは本当に尽きることがないんです。ただ、人生で仕事に費やせる時間は限られている。1つのフォントが完成するまでに数年かかる世界なので、これからあといくつ作れるだろう、と考えることもありますね」

最後に、タイプフェイスデザイナーとして生きる彼女の哲学を表す言葉がないか伺うと、力強く返ってきた言葉は、「三度の飯より文字が好き！」。

「もちろん、ご飯は食べないとダメですけどね（笑）。ここまでやってからご飯食べたいな、みたいな感覚で、ご飯の優先順位が後ろに行っても全然平気。とにかく文字と向き合っている時間が幸せなんですよ。新しいフォントをリリースすることもうれしいけど、私が最も楽しいと思うのは、まだ誰の目にも触れていない、テストフォントを作成している瞬間なんです」

その純粋な探求心と情熱を胸に、西塚さんの挑戦はこれからも続いていきます。私たちが次に心惹かれる新しい文字も、彼女のそんなひたむきな想いから生まれるのかもしれません。



今後どのようなフォントが私たちの“文字生活”を彩ってくれるのか、楽しみです！（撮影：梅谷秀司）

（高橋 もも子 ： ライター）