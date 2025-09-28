Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

海外出張や旅行でのコミュニケーションでは、今やスマホの翻訳アプリが当たり前になりました。でも、外国語話者を目の前にアプリの操作に手間取ったり、電波の悪い場所で道を聞けなかったりして、気まずい「間」を経験したことがあるのではないでしょうか？

この、誰もが1度は感じるであろう小さなストレスに応えるスマート翻訳機「VORMOR T9」を、じっくり試用する機会を得ました。正直なところ、使う前は専用機は不要だと思っていましたが、結論からいうと、もうスマホ翻訳には戻れません。

この記事では、なぜ「VORMOR T9」がスマホ翻訳の煩わしさを解消してくれるのか、そのスムーズな音声翻訳や便利なカメラ翻訳、議事録にもなる録音機能といった特長を実際の使用感と共に紐解いていきます。

なぜ僕は、スマホの翻訳アプリを使うのをやめたのか

Photo: 山田洋路

外国語話者とのコミュニケーションの際には、スマホを取り出し、ロックを解除し、アプリを立ち上げ…と操作しているうちに、会話のテンポは途切れてしまう。専用デバイスに期待するのは、翻訳アプリ操作のもたつきによって生じがちな、焦りや見えない壁の解消です。

オンライン翻訳やオフライン翻訳といった翻訳機能のみが整然とホーム画面に並ぶ「VORMOR T9」は、スマホアプリとはひと味違った快適な翻訳体験を提供してくれます。

写真翻訳（文字翻訳）はお手のもの

Photo: 山田洋路

手始めに日本語の説明書を写真に撮って中国語に翻訳し、その使用感を確かめてみました。カメラをかざしただけでスムーズに翻訳完了。海外のローカルな食堂などで、壁に貼りだされたメニューを解読するときに役立つのが想像に難くありません。

リアルタイム翻訳で会話のリズムを止めない

Photo: 山田洋路

便利なのがリアルタイム翻訳機能です。今回はYouTube動画で試してみたところ、音声を認識されるやいなや、0.5秒未満で文字起こしと翻訳結果が示されます。これはもうほぼ同時翻訳と言っていいのではないでしょうか。

翻訳した文章を後からゆっくり読み返したり、音読させたりも可能。このリアルタイム性が、会話のリズムを止めないうえで非常に頼りになりそうです。

オンラインで150言語、オフラインでも21言語に対応

Photo: 山田洋路

オンラインでは150言語、オフラインの音声翻訳でも主要な21言語に対応しているのもポイントです。それぞれ対象言語を簡単に切り替えられるので、多国籍メンバーとのミーティングなどで重宝するんじゃないでしょうか。

録音機能なら、原文と翻訳文をセットでテキスト化

Photo: 山田洋路

セミナーなどの長時間の話の内容を翻訳したいときのために、インテリジェント録音機能もあります。この機能を使えば、録音した音声を書き起こして、さらに翻訳といった手間をかけなくてもいいですし、原文と翻訳文がセットでテキスト化されていくのも気が利いています。これはもう、僕にとって翻訳機ではなく「AI秘書」。

持ち歩きたくなるコンパクト設計

Photo: 山田洋路

どれだけ高機能でも、持ち歩くのが億劫では意味がありません。その点、「VORMOR T9」は非常によく考えられています。

手のひらにすっぽりと収まるサイズ感は、スーツの内ポケットにも違和感なく滑り込みます。1日中持ち歩いても、その存在を忘れるほど。約6時間という連続使用時間は、長丁場の会議や1日の観光でもバッテリー切れの心配が軽減されます。

そして特に気に入ったのが、物理ボタンの存在。スマホアプリと違って画面を見ずとも、指先の感触だけで録音が開始できる。この直感的な操作性が、現実世界で機能する道具には重要だと、改めて気づかされました。

どのような方におすすめか

「VORMOR T9」を使い込んでみて、特に力を発揮するであろう方々の顔が浮かびました。

海外との接点が多いビジネスパーソン：議事録作成の時間を1分でも惜しいと感じる方にとって「VORMOR T9」は時短をもたらすビジネスツールに。パッケージツアーでは満足できない個人旅行者：ガイドブックに載っていない道を歩き現地の人と交流したい方にとって、電波のない場所でも使えるこの1台は、心強い「お守り」になるでしょう。本気で語学をマスターしたい学習者：ネイティブとの会話を録音し、自分の弱点を客観的に分析したい方にとって「VORMOR T9」が実践的な学習パートナーに。

このデバイスは、より実践的な現場で、言語の壁を越えようとする人の手の中でこそ真価を発揮するように感じます。

あなたが後者なら、ぜひ「VORMOR T9」の詳細について以下Webページをチェックしてみてください。

＞＞150言語を瞬時に相互翻訳して文字保存録音。議事録級ChatGPT連携スマート翻訳機、VORMOR T9

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY