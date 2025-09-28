キャンパーも折りたたみ式が便利。

深まる秋は1年で1番アウトドアが盛んな季節。車で出かけての車中泊はオツなものですが、そのためにはワゴンやワンボックス車じゃないと狭い。さらにベッドのフレームをDIYしたりマットレスを用意するなど、準備も手間ですよね。

手っ取り早いのが、牽引して連れて回るキャンピング・トレーラー/キャンパー。ですがコレもピンからキリまであり、駐車場の兼ね合いもあるのでデカいのは現実的でないかなぁ。

丸っこいのが可愛い

urbanoidの「Booba」は、スポーツカーの後ろ半分みたいな流線型のキャンパー。コンパクトなので道具一式を運ぶのかな？ と思いきや、ふたつ折りだったボディーを開いてベッド＆テントにするのがナイス・アイディアです。

展開すると内部はU字型のベンチがあり、その下が収納になっています。寝るときはベンチの板の上にマットレスを置きます。マットをしまって、穴埋め用の板をアームで伸ばすとテーブルに早変わり。快適なくつろぎ空間が生まれて、その気になればテレワークも？

Image: urbanoid gmbh

バッテリー搭載で電化製品も使えますし、水タンクがあるので排気管風のパイプからシャワーが伸びるオモシロ機構もあります。

駐車場では立てて保管

いくら折りたたみでコンパクトといえども、車1台分くらいしかない駐車スペースにキャンパーを置くのは難しいですよね。驚くべきことに、「Booba」は90度起こして直立した状態で保管ができるんです。

立てるにはスタンドが必要ですが、保管スペースは全長の1/3程度の幅に収まります。これも素晴らしいアイディアです。

よそのキャンパーやテントも多種多様

巷には原型が分からないほどトランスフォームするキャンピング・トレーラーもありますが、そっちはちょっと複雑です。「Booba」は大人ふたりが寝られる幅なので、天井に設置するルーフテントなんかもあれば、2ベッドルームが実現しちゃいます。

電話もキャンパーも、ふたつ折りにするとコンパクト。「Booba」なら大きな車を買わずとも、手軽にアウトドアができるのが嬉しいですよね。urbanoidはドイツの企業ですが、今後オランダで発売するそうです。

Source: Instagram, urbanoid gmbh via NEW ATLAS