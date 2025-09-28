»°É©¾¦»ö¤Î¡ÖÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥È¥ó¥º¥é¡×¤¬Ã¥¤Ã¤¿¹ñ±×
»°É©¾¦»ö¤ÎÃæÀ¾¾¡Ìé¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍî»¥²Á³Ê¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¿å½à¤Ç30Ç¯´ÖÅÅµ¤¤òÈÎÇä¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅê»ñ¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿
8·î27Æü¡¢»°É©¾¦»ö¤ÏÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È4Ç¯Á°¡¢¹ñ¤Î¸øÊç»ö¶ÈÂè1ÃÆ¤Ë³Ê°Â¤ÇÆþ»¥¤·¡¢3³¤°è¤òÁí¼è¤ê¡£¤È¤³¤í¤¬ºÎ»»¤¬°²½¤·¡¢¤µ¤¸¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤¬¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ°¤¤¤Î¤Ï»°É©¾¦»ö¤À¤±¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ´Åö¾ÊÄ£¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÀÕÇ¤¤âÂç¤¤¤
¢£ÆüËÜ¤ÎºÆ¥¨¥Í·×²è¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë!?
»°É©¾¦»ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬Íî»¥¤·¡¢¤½¤Î¸åÅ±Âà¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¤È½©ÅÄ¸©¤Î¹ç·×3¤Ä¤Î³¤°è¤Ç¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·×²è¤ÎàÀÚ¤ê»¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
³¤¤Î¾å¤ËµðÂç¤ÊÉ÷¼Ö¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÅÅÎÏ¤òÀ¸¤àÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÎÎ³¤¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤¬´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ëÈ¯ÅÅÊý¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤â¹ñºö¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
º£²ó¤Î3³¤°è¤Ç¤Î»ö¶È¤Ï¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸øÊç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆ¥¨¥Í¤ÎÌ¤Íè¤òÀê¤¦»ö¶È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Ê¤êÆÜºÃ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢»°É©¾¦»ö¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¤Ê¤¼Å±Âà¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë»°É©¾¦»ö¤Î¹Êó¤òÄ¾·â¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍî»¥¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¤Î¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ëµ¡ºà¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤¬ÍýÍ³¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷¼Ö¤Ê¤ÉÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Îµ¡ºà¤Ï¼ç¤Ë²¤½£À½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥³¥¹¥È¤¬Åö½é¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¼Ö¤ÎÂç·¿²½¶¥Áè¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ËÈ¼¤¦²Á³Ê¾å¾º¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊÀ¼Ò¤ÎÍî»¥¸å¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Íî»¥¤Ï2021Ç¯¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬´Å¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢Íî»¥Åö½é¤«¤é¤³¤Î»ö¶È¤ÎÀè¹Ô¤¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°É©¾¦»öÏ¢¹ç¤ÎÍî»¥²Á³Ê¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ»¥²Á³Ê¤ËÈæ¤Ù¡¢°Û¾ï¤Ë°Â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£1µéFPµ»Ç½»Î¤Î¸ÅÅÄÂóÌé»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö»°É©¾¦»öÏ¢¹ç¤ÎÄó¼¨³Û¤ÏÆþ»¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â3³ä°Ê¾å°Â¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ÂÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æþ»¥¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÁê¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°Â¤¤ÃÍ¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»°É©¾¦»öÏ¢¹ç¤¬3¤Ä¤Î³¤°è¤Î»ö¶È¤òÁí¼è¤ê¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¤â¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤âÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆþ»¥ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ÆÉ¤ß¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¤â¡Ø»°É©¾¦»ö¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£µã¤ÌÌ¤ËËª¤Î»°É©¾¦»ö
º£²ó¤ÎÅ±Âà¤Ç»°É©¾¦»ö¤¬¼õ¤±¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤â¿ÓÂç¤À¡£
¡Ö»°É©¾¦»ö¤Ïº£Ç¯2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ç522²¯±ß¤â¤Î¸ºÂ»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÆþ»¥¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤è¤ê°Â¤±¤ì¤ÐÍî»¥¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²á¾ê¤ËÃÍ²¼¤²¤·¤¿Ê¬¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢»°É©¾¦»ö¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤¼»°É©¾¦»ö¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî»¥¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö²¤½£¤ËÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¤Þ¤ÀóÕÌÀ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹Âç¤Ê»Ô¾ì¤ò´Ý¤´¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯ÉÜ¤Ï50Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·ÐºÑ¼Ò²ñ¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¾¾Èø¹ë¡Ê¤´¤¦¡Ë»á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â»°É©¾¦»ö¤¬¡ÖÈÈ¿Í¡×¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë»°É©¾¦»ö¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬´Å¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Â¾¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢»÷¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï²¤½£¤ÇÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿10Ç¯Âå¤Ï¡¢µ¡ºà¤¬¤É¤ó¤É¤ó°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬20Ç¯¤¯¤é¤¤¤¬Äì¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈ¿Æ°¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìµ¤¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï²¤½£¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëËÌ³¤¤ÏÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤¬À¹¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢¤·¤«¤âÊ¿¶Ñ¿å¿¼¤¬¤ª¤è¤½90m¤È¤È¤Æ¤âÀõ¤¤¤«¤é¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¼þ°Ï¤Î³¤¤ÏµÞ¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢É÷¤â¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ïµù¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÍø¸¢¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢¤¢¤ë³¤°è¤Ç»ö¶È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤µ¤ó¤ÈÄ«¤Þ¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯OK¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢»°É©¾¦»ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾¾Èø»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢»°É©¾¦»öÆâÉô¤Ç¤â23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ä¥Ð¥¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¤è¤ê¾õ¶·¤¬°²½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¥À¥á¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¹ñ¤¬¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡Ù¤ÈÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ÛÍÍ¤Ê°ÂÃÍ¤òÄó¼¨¤·¤¿»°É©¾¦»ö¤òÁª¤ó¤À¹ñ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö³Î¤«¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê¡¢º£²ó¤Î·ëËö¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤³¤Î°ì·ï¤ÎÃ´Åö¾ÊÄ£¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÀÕÇ¤¤âÂç¤¤¤
Á°½Ð¤Î¸ÅÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦Åª¤Ê»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬°Â¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï²Á³Ê¤ò¸«¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð²¤½£¤ÎºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¶È¤À¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤Ë¤ÏÇäÅÅ²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Î»°É©¤Î·ï¤â¸ÇÄêÃ±²Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø°Â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Ë°Â¤µ¤òµá¤á¡¢´ë¶È¤â¤½¤ì¤Ë×ÖÅÙ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»°É©¾¦»ö¤Ïµì»°É©ºâÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ø¸æ»°²È¡Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¾ð¤òÇØÉé¤¦¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Éé¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸¸æ»°²È¤Î»°É©½Å¹©¶È¤¬¡¢¹ñ»º¾®·¿¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¹µÒµ¡¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»°É©¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥È·×²è¤ÇÂç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»÷¤¿¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¹ñÌ±¤¬»ÙÊ§¤¦¥Ä¥±
¾¾Èø»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅ±Âà¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤â¡ØºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÂ¥¿ÊÉê²Ý¶â¡Ù¡ÊºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¥¨¥Í¿ä¿Ê¤Î¥³¥¹¥È¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏºÆ¥¨¥Í¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¤òÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤ëºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò¡¢ÅÅµ¤»ÈÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ËÉéÃ´¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÁí³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È3Ãû±ß¼å¤Ç¤¹¡£
¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤»¤ÐÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤òÀÁ¤±Éé¤¦´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ê¤é¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆºÆ¥¨¥Í¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÂçÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ë¤·......¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºÆ¥¨¥Í¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔËþ¤¬¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î3³¤°è¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤òÃæ¹ñ´ë¶È¤¬Íî»¥¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤¬¡ØÃæ¹ñ¿Í¤òÌÙ¤±¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤ËºÆ¥¨¥Í¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤¬¹¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
»°É©¾¦»ö¤Ï²¤½£¤Ç¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ÎÃÎ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤È²¤½£¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë
¢£¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¾¾Èø»á¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏºÆ¥¨¥Í¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ÏÈò¤±Æñ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î»°É©¾¦»ö¤ÎÅ±Âà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤¬ÂÆ§¤ß¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÐÃº¤äLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¤Þ¤Ç¤â¤¬²áµîºÇ¹â¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ñ¸»¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤Î¤ª¶â¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î°ÊÍè¡¢¸¶È¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âº¬¶¯¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¼«µë¤Ç¤¤ëºÆ¥¨¥Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÆ¥¨¥Í¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢ÅÅµ¤Âå¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
º£²ó¤Î3¤Ä¤Î³¤°è¤Ç¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÆþ»¥¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£»°É©¾¦»ö¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¶È¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¹ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Å±Âà¤¬»°É©¾¦»ö¤ÎÂç¼ºÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¡ÖÈÈ¿Í¡×¤Ï¹ñ¤È»°É©¾¦»ö¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¾úÀ®¤·¤¿¶õµ¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÌ¤Íè¤â¤Þ¤¿¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£ ¶¬¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò