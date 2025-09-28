40・50代が着映える「きれい見えシャツ」→【大人のハニーズ】に売ってた！

40・50代にぴったりの、きれい見えするシャツを【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。襟のビジューが華やかなものや、シャーリングデザインがおしゃれなものなど、オンオフ問わずに活躍しそうなシャツは、コーデに困ったときの強い味方になること間違いなしかも。映える日常コーデが作れるシャツを見逃さないで。

ビジューが目を引くきれいめシャツ

【GLACIER lusso】「衿ビジュー付シャツ」\3,980（税込）

襟に華やかなビジューをあしらった、比翼仕立てのシャツ。公式HPにて「身体のラインを拾いにくい、ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」と紹介があり、気になる部分をうまくカバーしながら、着られそうです。落ち感のあるなめらかな素材を使っていて、上品な見た目なのも大人世代におすすめのポイント。きれいめなパンツやスカートと合わせてオフィスカジュアルに、デニムパンツと合わせて休日コーデに、幅広い着こなしができそうです。

羽織りを足して長いシーズン着回して

Iラインシルエットのスカートを組み合わせたモノトーンコーデに、真っ赤なカーディガンをプラス。肩掛けすればコーデに抜け感が出て、ワンランク上の着こなしが完成です。深みのあるカラーを差し色として入れれば、秋らしさも演出できます。シンプルなデザインなのでカーディガンやジャケットとも相性がよく、長いシーズン着回せそう。

ふんわりシルエットのシャーリングシャツ

【GLACIER lusso】「シャーリングシャツ」\3,980（税込）

シャーリングデザインでトレンド感を加えた、レギュラーカラーのシャツ。ふんわりと裾が広がるシルエットとお尻まで隠れる丈感で、体型カバーもできそう。「程よくハリのある柔らかな素材」（公式サイトより）できちんと感が出せ、女性らしい着こなしを作れます。カラーはアイボリーとブルーの2色で、どちらもさわやかな印象。「スウェットやニットなどをレイヤードして裾を出したスタイルも◎」とのことなので、ぜひ試してみて。

ナロースカートできちんと感あるコーデに

きれいめなタイトスカートとコーディネート。ブラック × ブルーの組み合わせと、清楚に見える襟付きシャツを主役にすれば、きちんと感あるお仕事コーデが仕上がります。シャツの広がりが可愛いので、スカートから裾を出して着こなすのもおすすめ。こなれ感が出るうえ縦のラインが強調されて、スタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W