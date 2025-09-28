「大和温泉」の番台に立つ工藤卓輝さん（奥）＝8月25日、青森県平川市

青森県平川市の「大和温泉」は、介護予防の運動ができる送迎付きの通所型福祉施設を併設した、一風変わった公衆浴場だ。家業の温泉を継いだ介護福祉士の工藤卓輝さん（49）が地域の高齢者が通い続けられるようにと3年前、宴会場を改装し介護予防トレーニング機器をそろえた。「困り事を抱える地域の人は多い。番台に立ったからこそ気付けた」（共同通信＝山本恭平）

弘南鉄道弘南線の津軽尾上駅から徒歩約1分の大和温泉。8月中旬、要介護度が低い「要支援1、2」の人など向けの福祉施設「湯っとねす大和」で運動を終えた女性6人が、今度は温泉ののれんをくぐった。疲労回復効果があるという源泉の温度は44度。女性らは「ずっと体がポカポカする」と満足げに送迎車に乗り込んだ。

2017年の秋、工藤さんの祖母が体調を崩し、高齢の両親だけでの経営は難しいと、大和温泉の廃業を検討した。だが常連客からは存続を望む声が上がった。「風呂がない家も多く、必要とされている。何とか残したい」。継ぐことを決め、介護施設を退職した。

1938年からの営業の記録が残る大和温泉。経営状態は想像以上に苦しかった。タイルのはがれや温泉水を送るパイプの故障は日常茶飯事。修繕費は年々高騰し、利用客も減少傾向にある。交流サイト（SNS）での発信を機に遠方から訪れてくるお客さんもいるが、常連客約60人の多くは高齢者だ。

転機は「もう車に乗れない」と利用者の声を聞いたことだ。「役に立ちたい」との思いで無料送迎サービスを始め、2022年9月に、介護の経験を生かして湯っとねす大和を開いた。

工藤さんは施設の管理者兼ケアマネジャーの傍ら、番台にも立つ。「高齢者を孤立させず、温泉が地域の憩いの場になっている」と手応えを感じている。

公衆浴場「大和温泉」と福祉施設「湯っとねす大和」（奥）

通所型福祉施設で介護予防のための運動をする利用者ら＝8月25日、青森県平川市