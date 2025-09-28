◇インターリーグ ドジャースーマリナーズ（2025年9月27日 シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が、27日（日本時間28日）のマリナーズ戦は先発から外れ、ベンチスタートとなったことが発表された。トミー・エドマン（30）が「1番・DH」で先発する。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は大谷が欠場することを明かした。28日（同29日）の同戦は出場する。

ロバーツ監督は「今夜は出場しない。彼は“監督が決めたことだ”と言っていた。私が“それだと決断に役立たないよ”と言ったら、彼も納得した（笑い）トミー（エドマン）に打席を与えることが必要だったし、守備にも就けないのでちょうど良かった。彼はチームメートのためなら打席を譲る」と大谷とのやりとりを明かした。

大谷はナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに2本差の2位。本塁打王争いへの影響を問われると「それは気にしていない。MVPになるんだから。明日は出場する」と説明した。

休養を与えた理由についても「みんな休みを取ってきたが、今日は彼の番だと思った。本人とも話して、休むことに納得してくれた。明日また戻ってくる」と説明した。

大谷は現在54本塁打で、本塁打王争いでトップのシュワバー（フィリーズ）まで2本差。前日にロバーツ監督は大谷に休養日を与える予定について「彼は“決めるのは監督だよ”と言っていた。どうするかはまだ決めていない」と話していた。

今季の欠場は、長女の誕生に立ち会うため「父親リスト」に入った4月18、19日の2試合と、右太腿に打球が直撃した翌日の8月21日の3試合のみ。残り2試合全てに出場すれば出場159試合で昨季に並ぶ。

ドジャースのスタメンは以下のとおり。

（1）DH エドマン

（2）遊 ベッツ

（3）一 フリーマン

（4）中 パヘス

（5）左 コンフォート

（6）右 コール

（7）二 ロハス

（8）三 E・ヘルナンデス

（9）捕 ラッシング

投 グラスノー