プロ野球の福岡ソフトバンクホークスがパ・リーグ連覇を決めた２７日、ベルーナドーム（埼玉県所沢市）で小久保裕紀監督（５３）の胴上げに加わった大関友久投手（２７）は笑みを浮かべ、「チームの力になれてうれしい。新しい自分の可能性も感じられたシーズンだった」と語った。

がんを乗り越え、今季自身初の２桁勝利を挙げて優勝に貢献した左腕にとっても、歓喜の瞬間となった。（丸山一樹）

一軍で登板を重ねていた２０２２年７月末、患部にしこりを感じた。インターネットで調べ、がんを疑った。看護師の母に相談し、病院で検査を受けた。「死に対する近さを感じ、恐怖を覚えた」。医師に告げられたのは、早期の精巣がん。腫瘍の摘出手術を受けた。

茨城県出身。２２年は開幕ローテーション入りし、７月の球宴に初出場。順風だった野球人生が一変するような突然の病魔だった。幸い大きな体力の低下はなく、リハビリを経て、手術から約２か月後の９月２５日に一軍で復帰登板した。

この経験が野球観を変化させた。「人生イコール野球みたいな感じで生きてきた。野球が僕の中ですごく大きなものなのは間違いない。でも、野球が全てじゃない」と気づいた。

現在も半年に１度、定期検診を受ける。試合ではうまくいくこともいかないこともあるが、「今が幸せと思うことが増えた」という。マウンドに立つ喜びを力に変え、次は日本一を目指して腕を振る。