ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬»³ËÜÉñ¹á¤Î¸åÇ¤¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¿·MC½¢Ç¤¡¡½é²ó¤Ï¸Î¶¿¤á¤°¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¡×
½÷Í¥ËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤Î¸åÇ¤¤Ç¡¢ÅÐ¾ì½é²ó¤Ï¼¡½µ10·î4ÆüÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤ò¤á¤°¤ë¡£
ËÙÅÄ¤ÏMC½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤é¤·¤¤¿·¤¿¤ÊÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¶»Ãæ¤â¹ðÇò¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥²¥¹¥ÈÂ¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢MC¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½©¤«¤é¤Ï¸þ¤³¤¦¡ÊMCÂ¦¡Ë¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ã¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ë¡Ø¤â¤·¤âMC¤Î¤ª»Å»ö¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²ÈÂ²¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½é²ó¤Ï¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤Î¸¶É÷·Ê¤ò½ä¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ë¡£¡ÖÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Î¤Ê¤¤¡ØËÙÅÄ¿¿Í³¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¼¢²ì½ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¾Æ»ª¤½¤¦¤á¤ó¡×¤ò´®Ç½¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼¢²ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Î²¸»Õ¤È9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ËÙÅÄ¤¬½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÀ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¶á¹¾È¬È¨¤Ç¤Ï¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢È¬È¨ËÙ¤òÏÂ½®¤Ç¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤âË¬¤ì¡¢Åö»þ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤È¤âºÆ²ñ¡£¿ÆÍ§¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÙÅÄ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¤ÇWOWOW¥É¥é¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Íâ2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¾òµÁ»þ¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÈæÆàÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£2020Ç¯1·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önon¡Ýno¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£