《新作》過去一キターーー！！【マクドナルド】食べ逃したくない「お月見スイーツ」

【マクドナルド】の秋の風物詩「月見シリーズ」。1年に一度だけ楽しめる、このシリーズを毎年楽しみにしている人も多いはず。月見シリーズのスイーツに登場したのは、毎年おなじみの「月見パイ」と「月見マックシェイク®」の2種類です。そこで今回は、今年も食べ逃せない「お月見スイーツ」を紹介します。

今年の月見パイはすこし違う

月見シリーズのスイーツといえば、やっぱり「月見パイ」。サクサクのパイ・とろけるようなおもち・やさしい甘さのあんこの組み合わせが定番です。今年もおもちとあんこの組み合わせは変わりませんが、ちょい足しとしてバターフィリングをプラス。ほんのりと感じる塩味によって、あんこの甘さがより引き立ちそうです。

シャインマスカット味が帰ってきた！

今回の「月見マックシェイク®」は、2023年にも登場したシャインマスカット果汁を使ったシェイク。2023年は長野県産のシャインマスカットを使用していましたが、今年はフルーツ王国としても有名な山梨県産のシャインマスカット果汁に変わりました。マスカットのみずみずしさ、フルーティーな甘さが楽しめる一杯です。

月見シリーズは、バーガーだけでなく「お月見スイーツ」の人気も高いため、どれも見逃せないメニューばかり。年に一度の懐かしさと毎年変わる新しさを同時に楽しめる【マクドナルド】の秋、終売までにぜひ味わってみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる