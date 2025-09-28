「え、これ大谷さんなんだ」 地区V決定試合のベンチで…「スゴイ！」報道写真とは思えない1枚
地区優勝決めた試合、試合中のベンチで大谷が見せていた表情に注目
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、チームの地区優勝が決まる直前に見せていた表情が話題となっている。チームの公式カメラマンにしか見せない姿にファンから「俳優になれそう」「迫力がすごい」とコメントが集まった。
くわっと見開いた眼から、真剣さが伝わってくる。一方でちょっとつぶった左目に浮かぶのは愛嬌だ。ドジャースの公式カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムに公開したのは、25日（日本時間26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で撮影した写真。中でも話題なのは、試合中のベンチにいる大谷が、至近距離でレンズの前に立った1枚だ。
公式カメラマンならではのアングルと表情に、日本のファンからも驚きの声が上がっている。
「おちゃめな翔平」
「大谷選手の愛嬌のある一面」
「え、これ大谷さんなんだ このアングルと表情は新しい気がする」
「俳優になれそう」
「目力強い」
「大谷選手のアップ最高…迫力がすごい！」
「歌舞伎の『にらみ』みたいですね」
報道写真ではなかなか見られない瞬間をとらえており「カメラマンさんとの関係値が深いんでしょうね」という声もあった。
（THE ANSWER編集部）