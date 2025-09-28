地区優勝決めた試合、試合中のベンチで大谷が見せていた表情に注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、チームの地区優勝が決まる直前に見せていた表情が話題となっている。チームの公式カメラマンにしか見せない姿にファンから「俳優になれそう」「迫力がすごい」とコメントが集まった。

くわっと見開いた眼から、真剣さが伝わってくる。一方でちょっとつぶった左目に浮かぶのは愛嬌だ。ドジャースの公式カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムに公開したのは、25日（日本時間26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で撮影した写真。中でも話題なのは、試合中のベンチにいる大谷が、至近距離でレンズの前に立った1枚だ。

公式カメラマンならではのアングルと表情に、日本のファンからも驚きの声が上がっている。

「おちゃめな翔平」

「大谷選手の愛嬌のある一面」

「え、これ大谷さんなんだ このアングルと表情は新しい気がする」

「俳優になれそう」

「目力強い」

「大谷選手のアップ最高…迫力がすごい！」

「歌舞伎の『にらみ』みたいですね」

報道写真ではなかなか見られない瞬間をとらえており「カメラマンさんとの関係値が深いんでしょうね」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）