◆米大リーグ レッドソックス１―２タイガース（２７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が、４年ぶりプレーオフ進出を決めた翌日の２７日（日本時間２８日）、本拠地でのタイガース戦に「４番・左翼」で先発。第２打席でメジャー自己最速打球速度となる１１２・４マイル（１８１キロ）の痛烈な二直を放ったが、４打数無安打。連続試合安打は「７」でストップし、打率は２割６分６厘となった。

吉田のバットが火を吹いた。第２打席。低めの直球を捉えた打球は、不運にも二塁手の正面を突いたが、メジャー１年目の４月２４日に、オリオールズのクレマーから記録した１１２・３マイルをわずかに更新。今季１９９打席目、メジャー通算１２００打席目で、最も強い打球を放った。今月に入り、今季の最速打球を３度更新した。

コーラ監督に前日「ここに来て、本来の試合前ルーチンがようやく出来るようになった」と明かされていた吉田。第１打席は、外角のチェンジアップを空振り三振。前日まで渡米後最長となる１０試合連続無三振は、１１試合ぶりに途切れたが、きょう２８日の公式戦最終戦では、プレーオフへの手応えを得たいところだ。この日は、主力のデュラン、ブレグマン、ストーリーが休養を与えられた一方、吉田は外野手として先発。今季外野守備につくのは６試合目。左翼での先発は８月１９日のヤンキース戦以来４試合目となった。

試合は１―２で敗れ、コーラ監督の兄、ジョーイ・コーラ三塁コーチが所属するタイガースのプレーオフ進出が決定。「さっきママにテキストした。兄弟でプレーオフに行けて嬉しい」とコーラ監督。レ軍は２８日（同２９日）の公式戦最終戦の結果に関わらず、３０日開幕のワイルドカードシリーズは敵地開催が決定している。