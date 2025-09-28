◇ア・リーグ タイガース 2―1 レッドソックス（2025年9月27日 ボストン）

ア・リーグ中地区のタイガースが2年連続のポストシーズン（PS）進出を決めた。27日（日本時間28日）に敵地でレッドソックスを2―1で破り、87勝74敗として東地区のブルージェイズ、ヤンキース、レッドソックス、西地区優勝のマリナーズに続いてプレーオフ出場権を手にした。残り1枠は中地区のガーディアンズ（86勝74敗）か西地区のアストロズ（85勝75敗）で、ガーディアンズは同日のレンジャーズ戦に勝つか、アストロズがエンゼルスに敗れればPS進出が決まる。

タイガースは0―1で迎えた5回、2死満塁で1番・ジョーンズが三遊間を破る左前打。レッドソックスの左翼・吉田正尚が懸命に本塁へ返球したものの、二塁走者のバエスも生還して逆転した。計5投手の継投でレ軍の反撃を許さず逃げ切った。

中地区で首位を独走していたタイガースはガーディアンズの猛追を受け、23、24日（同24、25日）の直接対決に2連敗して陥落。24日（同26日）の3戦目に勝ち、その後は首位に並んでいる。

タイガースはこの日PS進出が決まらなければ、28日（同29日）のレッドソックスとの最終戦は今季13勝のエース、スクバルが先発予定だった。サイ・ヤング賞左腕の“温存”に成功し、PS初戦に登板することが可能となった。