¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç27Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¤Ë³ùÅÄ¤ÎCK¤òµ¯ÅÀ¤ËÀèÀ©¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë²ÃÅÀ¤·¤Æ2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¸åÈ¾22Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë2ÆÀÅÀ¤·¡¢3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤Ï2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£