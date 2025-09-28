SOPHIA¡¦¾¾²¬½¼¡ßCHEMISTRY¡¦Æ²ÄÁ²ÅË®¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÆñ¤·¤µ¡Ú¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡SOPHIA¡¦¾¾²¬½¼¤ÈCHEMISTRY¡¦Æ²ÄÁ²ÅË®¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¡£Æ±ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡£¤½¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥À¥ê¤ò±é¤¸¤ëÆ²ÄÁ¤Ï¡¢ÍèÇ¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢ÉñÂæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Åìµþ¸ø±é¤¬¤¢¤¹28Æü¤ÇºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ê¡¢10·î2Æü¡Á5Æü¤ËÂçºå¸ø±é¤Ë¤ÆÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢2¿Í¤¬Æ±¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò±é¤¸¤ë¼ç±é¤ÎSOPHIA¡¦¾¾²¬½¼
¡½¡½¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Ï2020Ç¯¤Î¾å±éÍ½Äê¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î´°À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤Ï¤¤¡¢2020Ç¯¤ËÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ËöËþ¡Ê·ò°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØüîÀ¤³¦¡Ù¤È¤¤¤¦²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¤ò¿·¤¿¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¥·¥å¥«¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Á¤é¤âTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃÏÂ³¤¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ËÍ¤Ï°ìÅÙ¥·¥å¥«¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤â¥·¥å¥«¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¤¤ä¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤Ç¤È¡£¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²áµîºî¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤¼¥·¥å¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡ÛËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥À¥ê¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!? ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËöËþ¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£TRUMP¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Î¡ØËú´ü¶ËÌë²ñ¡Ù¤Ç¡¢¤È¤Ê¤ê¤ËºÙ³·½¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë¥·¥å¥«¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Ç±é¤¸¤ëÌò¤¬¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À!? ¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¡¢ºÙ³¤¯¤ó¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¤¡ª ¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËöËþ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡© ¤Ç¤âËÍ¤â¼¡¡¢¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ËöËþ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¤½¤ì¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ïº£²ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤ÇTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·è¤á¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¡¢°ìÅÙ±Ç²è¡Ê2014Ç¯¸ø³«¡ØÀÃ¤á¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÌ´¡Ù¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬30ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤ÇÉñÂæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤âÀè¤Ë¤½¤ÎÆ»¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£²»³Ú³èÆ°¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Î¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤ÎÊâ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»¶Ú¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ËÍ¤¬Æ±¤¸Ìò¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏµÛ·ìµ´¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈµÛ·ìµ´¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤¢¤ó¤Þ¤êµÛ·ìµ´¤Ã¤Ý¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÍ¤âÆ²ÄÁ¤¯¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢»÷¹ç¤¦¤ï¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤Èº£ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¾¾²¬¡ÛËÍ¤ÏºÇ½é¤Ë¡¢ËöËþ¤µ¤ó¤¬TRUMP¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë»¿Æ±¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢TRUMP¤ÎÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¿§¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTRUMP¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶ËºÌ¿§¤À¤·¡¢¤¨¤§!? ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËöËþ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¤â¤·¤³¤Î¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Î¾å±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïº£¸å¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤±¤É¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎºîÉÊÀ¤Î¤â¤Î¤Ïº£¸åÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Ç¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤¬»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢TRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÂçÎ¦¤¬¥É¥ó¡ª ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÅç¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢TRUMP¤È¤¤¤¦À¤³¦ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿ÆÃ°Û¤ÊÂçÎ¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÛÄê¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤ºîÉ÷¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡£ËöËþ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¤½¤³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏÂå¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¾¾²¬½¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤·¡¢¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤ÏËöËþ¤µ¤ó»ëÅÀ¤Ç¤ÎËÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆ²ÄÁ¤¯¤ó¤Ø¤ÎÅö¤Æ½ñ¤¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉ¬¤º¡¢¡Ö¤Ê¤¼¾¾²¬½¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤â¤¤¤¤Ìò¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡ÛËÍ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë°ÕÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢½¾Íè¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤äÄ©Àï¤Î¤Û¤¦¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ê¥Æ¥ë¥íÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤ÈËöËþ¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËöËþ¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¤È¡£¥À¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ò¤â¤Å¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¥À¥ê¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢²áµîºî¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ê¬²È¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¡Ú¾¾²¬¡ÛËÍ¤Ï¡ØüîÀ¤³¦¡Ù¤Ç¾ä»Õ¡ÊÎ¤ÊÝ¡Ë¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥ê¥ê¡¼¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤â¡¢TRUMP¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¡¢º£ºî¤ÇÌò¤È¤·¤Æ²Î¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Áû¤¬¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤·¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤È¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ÆÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¢¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤ÈËöËþ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤·¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÎMC¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê½Ð¤¹¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ìÌÌ¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²Î¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤ÏÌò¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¶õ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁÏ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬É½¸½¤¹¤ë²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÉñÂæ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¶¦±é¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£Ìò³ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤«¥à¥º¥à¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä²Î¤¤¼ê¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡È²¶¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò¤¯¤ì¡ª¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡ÛÂè»°¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÎÍÙ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í×ÁÇ¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¹½¿Þ¹þ¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤À¤«¤é¡ØTRUE OF VAMP¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤É¤¦¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¬ÄÏ¤ß¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥À¥ê¡ÊÆ²ÄÁ¡Ë¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ºÇ½é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎ¢¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¶á¤¯¤ËÆ±¶È¼Ô(¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ð¥ó¥É)¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¾ÈÌÀ¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ²ÄÁ¤¯¤ó¤Î¡¢¥À¥ê¤Î²Î¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥é¥¤¥Ö¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¡£¸åÈ¾¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¶Ê¤Ê¤éËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¶Ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢¶ËÎÏ¸å¤í¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¾¾²¬¡ÛÉñÂæ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤ÎÌò¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¿Àé¡¢²¿Ëü¿Í¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ìµ¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤º¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡ÛËöËþ¤µ¤ó¡¢Âè»Í¤ÎÊÉ¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤½¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°Û²½¸ú²Ì¡×¡£¥Ö¥ì¥Ò¥È¤¬Äó¾§¤¹¤ë±é·àÅª¤Êµ»Ë¡¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËË×Æ¬¤µ¤»¤º¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤Æ²æ¤ËÊÖ¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä²Î¾§¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¶Ê¿ô¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¤¡£
¡Ú¾¾²¬¡ÛÁ´Éô¤Ç27¶Ê¡£¤·¤«¤â²Î»ì¤Ë¡¢¤Û¤Ü¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âËöËþ¤µ¤ó¥«¥é¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢º£¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ê¿ôÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö´¶¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷ÁíÎ©¤Á¤Ç¤¦¤ï¡¼¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÁÛ¤È¤¤¤¦¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢±é·à¤È¤·¤Æ·à¾ì¤Ç¤ä¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃåÀÊ¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¡£ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸´Û¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡ÛÀú¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢²áµîºî¤ò¸«¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¾¾²¬¡Û±é·à³¦¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£TRUMP¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢½Ð¿È¹»¤¬°ì½ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤³¦¤â¿Í¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âËÍ¤é¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡ÙÁÈ¡¢·ë¹½ÆÃ°Û¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ²ÄÁ¤¯¤ó¤ÈËÍ¤È¤¬²Î¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²»³Ú¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±é·à¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡ÛËöËþ¤µ¤ó¡¢¡Ö°ÇÆé¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤ºÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËµÛ·ì¼ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤¬¸òºø¤·¡¢¤È¤¤ËÆ±ÀÆ±»Î¤ÎÆÃÊÌ¤Êå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»¦¿Ø¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ×ÁÇ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬¤º¤é¡¼¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤·¤«¤â½ã¹ñ»º¤Î´°Á´¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤è¡£ÆüËÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½Ëú´ü¤Ï¿Í´Ö¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»×½Õ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡ÚÆ²ÄÁ¡Û¹â¹»»þÂå¡¢¶µ¼¼¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢ÀÊ¤â°ìÈÖ¤¦¤·¤í¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤¹¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¡¢½³¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«°Õ¼±¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¡Ú¾¾²¬¡Û¤ï¤«¤ë¤è¡£ËÍ¤â¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«°Õ¼±¤ÎºÇ¤¿¤ëÈ¯Ïª¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤âÌëÃæ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ÇÂç¤¤Ê²»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¢¼ã¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÌÂÏÇ¤ò¾Ê¤ß¤º¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´²Âç¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
