西村知美（54）渡辺めぐみ（61）ミノワマンD・Z（49）がこのほど、神奈川・鎌倉市で開催された「クリーンアップかまくら2025秋季 うみをきれいに！まちをきれいに！」に参加した。

3人は田中美奈子（58）率いる「80年代アイドル」を中心としたコーラスグループ「Neo★Stars」（ネオ★スターズ）のメンバー。同グループはパワーコーラスのパフォーマンスを中心とした“エンターテインメント”とともに、“社会貢献”も活動の軸としているという。

今回、美しい海の保全、海洋生態系の保護、環境問題への取り組みを掲げる「クリーンアップかまくら」の趣旨に賛同し、通年よりも多い489人の参加者とともに、ビーチのゴミを拾いに汗を流した。

西村は「心地よい海風に吹かれながら、あっという間の時間でした。各地域からいつも応援してくださっている方々も参加され、日差しの強い中、一緒にゴミ拾いをしていただき、とってもうれしかったです」と話した。「ご協力、ありがとうございました」と感謝し、「ビーチも心もきれいなって、気持ちの良い1日でした」と振り返った。

渡辺は「これからも、海岸や砂浜に打ち上げられたゴミを拾い集め、環境問題への意識を高め、美しい海や海洋生態系を保護するビーチクリーンに参加していきます。全ては、将来のためですね」と前向きに話した。

ミノワマンD・Zは「実は、由比ケ浜は毎年トレーニングでビーチ沿いを走らせて頂いてます。そんな感謝の思いを込めてもビーチクリーニングに参加しました」と話した。

またこの日、共催として玩具メーカー「タカラトミー」も参加。同社の人気商品「黒ひげ危機一髪」の特別イベントも開催。たるの高さ1メートルの巨大黒ひげ危機一髪の体験に、疲れを忘れて歓声をあげていた。