◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

２６日（日本時間２７日）の敵地・マリナーズ戦で２点リードの７回に登板し、１回１安打無失点２奪三振と好投とした佐々木朗希投手（２３）が２７日（同２８日）、同戦の試合前にクラブハウスで取材に応じた。

前日は自身初の中１日で圧巻の投球を見せた。先頭の８番クロフォードへの初球は９８・３マイル（約１５８・２キロ）を計測。最後はスプリットで三ゴロに仕留めると、９番ヤングは９９・７マイル（約１６０・５キロ）直球で空振り三振。２３年ＷＢＣ準決勝（メキシコ戦）で対戦している１番アロザレーナには１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を左中間に運ばれ、フェンス直撃の二塁打とされたが、２死二塁で迎えたメジャー最多６０本塁打を放っているローリーとの初対決ではスプリットを３連投。ア・リーグのＭＶＰ候補から空振り三振を奪ってピンチを脱した。

朗希は右肩痛から今月２４日（同２５日）にメジャー復帰し、オープン戦、マイナー戦を除くと日米通じて初めて救援登板。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、１回を２奪三振でパーフェクトリリーフを披露した。チームではブルペン陣の不振が続いており、朗希にはポストシーズンでも救世主として期待がかかっている。

この日はチームが４年連続の地区優勝を決めた２５日（同２６日）に経験したシャンパンファイトについても言及し、「（２３年の）ＷＢＣ以来だったんですけど、来年はしっかりチームに貢献して、何て言うんですかね。成績に見合った暴れ方ができたらいいと思うんですけど（笑）」と報道陣の笑いを誘った。

２３年には阪神・岡田監督（当時）が１８年ぶりのリーグ優勝を決めた時のビールかけの際、ミエセスに「ミエちゃん、主役ちゃうよ。成績にちなんだ暴れ方して」と発言し、爆笑をさらったが、朗希も“岡田節”をほうふつとさせる発言で奮起を誓った。